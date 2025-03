El plan urbanístico de Santurtzi está en el aire 12 años después por la minoría del PNV

Diana Martínez Santurtzi Miércoles, 19 de marzo 2025, 16:22 | Actualizado 17:25h. Comenta Compartir

El diseño del futuro urbanístico de Santurtzi está en el aire. El Ayuntamiento lleva más de diez años trabajando para dar forma al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualizando así el vigente, que data de 1998. Se trata de un documento de vital importancia que refleja la transformación del municipio de cara a los próximos veinte años, por ello requiere una mayoría absoluta (once votos). Hasta ahora, la aprobación inicial y provisional ha salido adelante con el apoyo del PNV y el PSE –y la abstención del resto–, que formaron equipo de gobierno en la pasada legislatura, pero la situación es distinta. Los jeltzales están en minoría (siete escaños) y las discrepancias con la oposición han estado a la orden del día todo el mandato, peligrando cualquier pacto, incluido el PGOU.

El equipo de gobierno, sin haber cerrado aún un acuerdo con ningún grupo político, presentará mañana el documento en la comisión informativa con el fin de llevarlo a pleno la próxima semana, aunque confían en darle luz verde. «Desde EAJ-PNV se ha tendido siempre la mano al resto de agrupaciones políticas (no solo PSE y EH Bildu) para que pueda salir adelante. El plan se aprobó ya, primero inicialmente en dos ocasiones y después provisionalmente, con el apoyo en todo momento del PSE. Debido a que el plan no ha sufrido ninguna modificación desde entonces hasta su aprobación final que será en el pleno de este mes, por nuestra parte estamos muy tranquilos y entendemos que saldrá adelante», señalan a este diario desde el Batzoki.

¿Serán capaces? La oposición no lo tiene claro. Los socialistas (tienen cinco escaños), sus habituales socios en las instituciones –compartieron gobierno el pasado mandato–, están «más lejos que nunca» de los jeltzales, insisten. «Las relaciones entre ambos partidos en Santurtzi no pasan por el mejor momento. No cerramos la puerta a nadie, pero hemos puesto una serie de mínimos para negociar cualquier acuerdo con el PNV. La transparencia y el clima democrático son el quid de la cuestión. Tenemos que estar mendigando para que nos den la información que legítimamente nos corresponde y podamos realizar nuestra labor», recalca su portavoz, Juan Andrades, que no adelanta el sentido de su voto.

Ultimátum «Mientras el PNV no cambie su actitud, con nosotros que no cuenten», amenazan los socialistas

No obstante, mantiene el edil socialista, «está todo calculado y medido, y no dejaremos a ningún vecino tirado. Pero mientras el PNV no cambie su actitud, con nosotros que no cuenten. La responsabilidad de sacar adelante el PGOU es del equipo de gobierno, no de la oposición».

A la cabeza de la otra bancada está EH Bildu (seis escaños), que siempre se ha abstenido. «En doce años no ha habido reuniones políticas con nosotros, solo ahora que el PNV no tiene mayoría y cuando ya no se puede modificar el proyecto», apunta su coordinador, Oskar Lorenzo, quien resalta que el plan tiene «cosas positivas, como meter en ordenación a cientos de familias, pero también negativas, como construir en las laderas de Fontuso y la trasera de Fundación Hogar. Y el 100% de viviendas que plantean son de venta y privadas, hay cero de alquiler social. Es un modelo con el que no podemos estar de acuerdo», añade.

1.431 viviendas

¿Cómo está diseñado el PGOU? Pretende salvar más de medio millar de casas que se encuentran fuera de ordenación. El documento limitará a 1.341 las viviendas de nueva construcción, de las cuales 454 serán protegidas, y se prevén regeneraciones integrales en zonas como El Villar, Cueto, El Bullón y La Portalada, además de potenciar zonas verdes, crear aparcamientos y regenerar Etxe-Uli.

«Si sale o no adelante es algo que no sabemos nadie. Solo PSE y Bildu tienen la llave para eso», indica Ainhoa Lopera (Elkarrekin Podemos, que tiene dos escaños). Desde el PP (uno), Luis Ángel Urdiales alberga las mismas «dudas», pero «Santurtzi necesita un PGOU urgentemente. El plazo de ejecución del actual era 2007 y a día de hoy sigue sin actualizarse».