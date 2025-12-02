El plan navideño para este puente de diciembre en Barakaldo El Jardín Botánico acogerá los días 5, 6 y 7 un espectáculo de luces

L. González | S. Osorio Martes, 2 de diciembre 2025, 14:09

La Navidad se dejará sentir este puente de diciembre en el Jardín Botánico de Barakaldo. Los días 5, 6 y 7, gracias al programa Dir-Dir, ofrecerá una decoración especial formada por figuras de seda y luz. Un paseo mágico que se convierte en una actividad idónea para acudir con peques durante estas jornadas festivas.

«Se trata de un recorrido compuesto por seis escenas cuidadosamente diseñadas, que transformarán el espacio en un entorno de fantasía y ofrecerán a vecinos, vecinas y visitantes una experiencia inmersiva única», explica Nerea Cantero, concejala de Cultura y Educación.

La luz cobrará vida en plena naturaleza, invitando a disfrutar de un recorrido nocturno repleto de luces y figuras llamativas. Desde animales del bosque y del océano hasta figuras musicales, cada instalación está pensada para sorprender y emocionar a grandes y pequeños, convirtiendo el paseo nocturno en una experiencia mágica e inolvidable.

Árbol de 17 metros

Este jueves 4 de diciembre, la localidad fabril dará inicio oficialmente a la Navidad, con el tradicional encendido, en un acto en la Herriko Plaza, a partir de las 18.00 horas, que estará protagonizado por el colegio El Pilar, en plena celebración de su 70 aniversario.

Representantes del centro, junto a la alcaldesa, pulsarán el botón que iluminará las calles del municipio, y que dará paso a las celebraciones. Este año la localidad contará con un gran árbol, de 17 metros de altura (el del pasado año alcanzó los nueve), que estará acompañado por dos figuras de Olentzero y Mari Domingi.