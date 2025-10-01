El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El alcalde, Iñaki Urrutia, y la edil de Desarrollo Económico, Maitana Martínez, posan junto a los seleccionados en el programa de empleo. A. A.

El plan de empleo de Abanto contrata a 17 parados del municipio

Los contratos, al 75% de la jornada, tendrán una duración de seis meses

Diana Martínez

Abanto

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:09

El Ayuntamiento de Abanto, en colaboración con Lanbide, ha contratado a diecisiete vecinos en situación de desempleo a través del programa Abanto Lan. Los seleccionados han arrancado este miércoles sus funciones, que se desarrollarán durante seis al 75% de la jornada. En concreto, se trata de cuatro peones de multiasistencia y una persona encargada de este grupo, seis agentes cívicos y un jefe de equipo y cuatro agentes ambientales, así como su encargado. «Abanto sigue sumando iniciativas para generar empleo e invertir en el presente y futuro de nuestros vecinos», apunta el alcalde, Iñaki Urrutia.

La inversión del programa Abanto Lan de este año asciende a 238.137 euros, de los que 112.163 han sido aportados por Lanbide y 125.974 por las arcas municipales. La puesta en marcha y ejecución de este proyecto tiene como fin «dar oportunidades de trabajo a todas las personas abantarras que estén en situación de desempleo», añadió.

Cabe destacar que la tasa de paro en la localidad minera ha sufrido un ligero repunte. Agosto cerró con un 13,5% (lo que equivale a 652 parados), dos puntos más que en 2022, cuando se registró un 11,7%, la cifra más baja desde 2012, cuando ascendió al 20,2%.

