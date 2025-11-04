El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de un vídeo grabado por una vecina en pleno centro del municipio que capta varias ratas.

Imagen de un vídeo grabado por una vecina en pleno centro del municipio que capta varias ratas. E. C.

Una plaga de ratas «grandes como conejos» en Santurtzi

Vecinos denuncian la presencia de roedores en distintos puntos del centro y los barrios del municipio y exigen un «plan urgente»

Diana Martínez

Santurtzi

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

La presencia de roedores vuelve a ser un problema en Santurtzi, donde en los dos últimos años la ciudadanía ha denunciado en varias ocasiones ... una «plaga de ratas grandes como conejos». Una situación que se está repitiendo actualmente en distintos puntos del municipio, tanto en el centro como en los barrios. Un foco importante se encuentra al principio de la calle Itsasalde (antigua Capitán Mendizábal), junto al parque central de la localidad marinera, donde se han llegado a ver «al menos treinta ratas», alerta a este periódico Luisa Almeida, que trabaja en un establecimiento hostelero de la zona. «Es una pasada, son tan grandes que parecen conejos», añade.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  3. 3 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  4. 4 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  5. 5

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  6. 6

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  7. 7

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  8. 8

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  9. 9

    Así se ha blindado Mazón para evitar ser imputado por la jueza de la dana
  10. 10

    La plantilla de Petronor rechaza el acuerdo por el cambio de vestuarios y decidirá el juez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una plaga de ratas «grandes como conejos» en Santurtzi