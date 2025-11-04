Una plaga de ratas «grandes como conejos» en Santurtzi

La presencia de roedores vuelve a ser un problema en Santurtzi, donde en los dos últimos años la ciudadanía ha denunciado en varias ocasiones ... una «plaga de ratas grandes como conejos». Una situación que se está repitiendo actualmente en distintos puntos del municipio, tanto en el centro como en los barrios. Un foco importante se encuentra al principio de la calle Itsasalde (antigua Capitán Mendizábal), junto al parque central de la localidad marinera, donde se han llegado a ver «al menos treinta ratas», alerta a este periódico Luisa Almeida, que trabaja en un establecimiento hostelero de la zona. «Es una pasada, son tan grandes que parecen conejos», añade.

Aparecen de día y de noche, «ya no tienen miedo a las personas y pasean entre la gente por las calles y las terrazas», señala la mujer, que ha visto tantos roedores en esta zona centro de la localidad que «ya no sé ni cuántas hay realmente, pero es una plaga, hay por todas partes», apunta alarmada. Desde el establecimiento se dirigieron al Ayuntamiento «hace un mes» con el fin de que diera respuesta a esta situación, pero «no han hecho nada», recalca Almeida. «Estamos desesperados».

Otro foco se encuentra en Kabiezes. Piedad Giménez, vecina de la calle Doctor Ferrán, ha encontrado algunas «a plena luz del día». «Están por todos lados, no solo aquí», apunta, «y son bastantes grandes, están acostumbradas a todo y ya no se asustan con nada». En esta zona de Kabiezes, resalta, es habitual la presencia de ratas. «Siempre las veo. El Ayuntamiento pone carteles de que hacen desratizaciones pero seguimos viéndolas», critica la mujer, que ha presentado un escrito ante el Consistorio pidiendo que se limpie y desinfecte el barrio. «Nos tienen muy abandonados».

«Focos de suciedad»

En los últimos días se han hecho virales varios vídeos publicados en redes sociales que muestran la presencia de estos roedores en distintos puntos del municipio. La mayoría se ven por la noche, aunque también ha habido avistamientos por el día. Los vecinos comentan que la situación se da también en zonas como el Grupo Serantes, Antonio Alzaga, el Ranzari, Cotillo y San Juan, entre otras, y señalan que es necesario un «plan urgente» contra esta plaga.

Ya advertía de esta situación la semana pasada el portavoz del PP, Luis Ángel Urdiales, al criticar la subida que planteó el PNV del 306% en la tasa de basuras –la oposición tumbó la propuesta–, ya que «el deterioro visible de la limpieza en distintas zonas del municipio, con focos de suciedad y presencia de roedores, refuerza la idea de que el servicio no mejora pese al incremento planteado».

Desde el equipo de gobierno (PNV) señalan que se actúa «en todos los sitios donde los vecinos dan aviso, con revisiones semanales, además de reforzar en zonas más concretas donde se tiene conocimiento». En concreto, del 10 al 14 de este mes se iniciará la campaña de desratización –que se hace trimestralmente–, en la que «dos técnicos levantan todas las arquetas donde intuyen que puede haber actividad de roedores y cubren la zona con tratamiento de rodenticida».