El evento abrirá sus puertas del 13 de diciembre al 5 de enero. E. C.

El PIN vuelve al BEC con atracciones, talleres y un área tecnológica

El Parque Infantil de Navidad, cuyas entradas ya están a la venta a 10,50 euros, busca acercar a los menores a la ciencia e innovación

Diana Martínez

Barakaldo

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:11

Comenta

El Parque Infantil de Navidad (PIN) vuelve al Bilbao Exhibition Centre (BEC) para celebrar su 59 edición. Del 13 de diciembre al 5 de enero, los pabellones 1, 3 y 5 del recinto ferial baracaldés acogerán una amplia oferta de atracciones, talleres y otras experiencias lúdicas entre las que se destaca la zona STEAM –término referido a la educación en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas–, con el fin de acercar a los menores a la innovación.

La nueva edición del espacio STEAM, que desarrolla BEC con el apoyo de Innobasque y del Gobierno vasco, incorporará novedades y estará estructurada en tres grandes bloques: retos, talleres y demostraciones. Los centros educativos y grupos de tiempo libre ya pueden reservar su plaza, facilitando así la planificación de sus visitas y garantizando su participación en los talleres, de cuyo diseño y dinamización se encargará Elhuyar.

Las entradas ya están a la venta. El precio en taquilla será de 10,50 euros, al igual que el pasado ejercicio, y 50 céntimos más en la plataforma online por los gastos de gestión. No obstante, quienes adquieran los boletos de grupo podrán obtener descuento hasta el 3 de diciembre. Cabe recordar que el acceso será gratuito para los menores de 3 años.

Además, el PIN volverá a demostrar su compromiso por garantizar un espacio inclusivo. En ese sentido, los días 13, 14 y 15 el recinto contará con medidas específicas para abordar diversas necesidades funcionales. Por una parte, se regularán las luces y los sonidos para crear un entorno más calmado y, por otra, presentando la Tarjeta Acreditativa de Discapacidad, se podrá obtener una pulsera de entrada y salida libre para que el acceso sea más cómodo y flexible, o entradas a un precio reducido. Las familias podrán asistir de 11.00 a 20.00 horas, excepto los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre (de 10.00 a 20.00), así como el 24 y 31 y el 5 de enero, cuando el parque abrirá sus puertas de 11.00 a 17.00 horas.

