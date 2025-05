Piden permiso en Barakaldo para abrir el duodécimo crematorio de Bizkaia

La empresa Servicios Funerarios Albia ultima los trámites administrativos necesarios para instalar un tanatorio con horno crematorio en el barrio baracaldés de Beurko, en una ... zona en la que apenas hay viviendas, pero sí diveras empresas, talleres, un supermercado y dos centros educativos (uno de Primaria y otro de Secundaria). La compañía madrileña, que cuenta con una funeraria en Bilbao, quiere poner en marcha este proyecto en el número 36 de la calle Ibaibe, en un antiguo pabellón que funcionó durante muchos años como obrador de pan. El 19 de abril de 2021, un devastador incendio causó importantes daños en este negocio. Las instalaciones fueron entonces clausuradas y la actividad de esta panificadora se trasladó a la comarca de la Zona Minera.

Ahora Albia quiere poner en marcha el que sería el duodécimo horno incinerador de difuntos de Bizkaia. Un tipo de instalación que suele generar contestación social. Uno de los últimos intentos de abrir una infraestructura de este tipo en la zona acabó en fracaso en Alonsotegi tras la celebración de varias manifestaciones vecinales y un giro en la actitud del Consistorio.

Estos días, el proyecto para Barakaldo está en la consejería de Industria. Se ha abierto un plazo para registrar alegaciones contra esta iniciativa. En la documentación entregada, la empresa no desvela cuántos cadáveres pretende quemar a lo largo del año. Pero se dan algunas pistas. En concreto, se pide que no le afecte el límite de 200 cremaciones anuales establecido en las autorizaciones para una Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera (APCA) en instalaciones sin filtros específicos.

Porque, se insiste mucho en el proyecto, el crematorio a instalar dispondrá de un sistema de depuración de emisiones. Por este motivo se podrían sobrepasar el citado límite de 200 cuerpos al año. Además, Albia asegura que su quemador tendrá una capacidad máxima de 1.300 operaciones anuales, teniendo en cuenta que cada cremación se prolonga casi tres horas. La compañía sostiene que los filtros especiales harán que la huella que genere la actividad no será significativa. Por este motivo, apuntan a que no sería necesario un proceso de evaluación de impacto ambiental.

«Esto no es fabricar pan»

Con todo, el proyecto ha generado cierta desconfianza en el entorno. Los negocios de los alrededores se quejan de que carecen de información sobre la iniciativa. «Obviamente sabemos que va a tener consecuencias, porque no es lo mismo que se fabrique pan a que se quemen cuerpos», apunta una persona que trabaja muy cerca del pabellón elegido.

Donde hay más inquietud es en la ikastola Ibaibe. El Consejo Escolar ha mostrado su malestar porque no habían sido informados del proyecto y creen que no podrán presentar buenas alegaciones, porque el plazo termina el próximo lunes 2 de junio. «Es cierto que algunos trabajadores estaban al tanto pero el resto de la comunidad educativa no tenía datos», apuntan desde la dirección. «A nivel personal, a los que hemos hablado del tema nos preocupa bastante que haya un local así frente del patio del colegio. En algunas ocasiones en las que el viento viene del noroeste el humo de los locales ya se percibe mucho, no queremos imaginarnos lo que puede ser tener a diez metros del colegio un horno crematorio».