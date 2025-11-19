Una persona resulta herida en un atropello en Abanto El siniestro se ha producido poco después de las siete de la mañana a la altura de Las Carreras

Una persona ha resultado herida en un atropello este miércoles en la BI-734 a la altura de la localidad vizcaína de Abanto. El siniestro se ha producido a las 07.15 horas de la mañana en la carretera que une esta población con la vecina Muskiz, concretamente a la altura de Las Carreras, según confirman desde la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco.

Uno de los carriles ha tenido que ser cortado lo que, según las mismas fuentes, ha generado retenciones en ambos sentidos. Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Ertzaintza y de la Policía Local de Abanto, así como las asistencias sanitarias que, tras una primera atención, han trasladado a la persona herida al hostpital de Cruces.

