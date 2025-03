«Da pena cerrar pero esta sala exige un nivel de esfuerzo que no tenemos»

Laura González Jueves, 6 de marzo 2025, 17:45 Comenta Compartir

Comedia, drama, cabaret, obras infantiles y musicales... Desde hace 13 años Barakaldo cuenta en el barrio de Rontegi, en la calle Castilla-La Mancha, con un espacio cultural independiente que ha servido de trampolín para muchos artistas y compañías de teatro. Un rincón para dar rienda suelta a la creatividad, y también para la formación, que bajará el telón de manera definitiva en verano, después de las fiestas patronales de El Carmen. Así lo ha confirmado la agrupación que se encarga de su gestión, Arimaktore, que busca una nueva ubicación para seguir fabricando espectáculos.

«Somos una compañía y creamos nuestras propias producciones, y también tenemos esta sala, un espacio de difusión que aunque ha sido muy gratificante está en la línea de la militancia, nos exige un nivel de esfuerzo y de dedicación que ahora mismo no tenemos», han declarado a este periódico Braulio Cortés y Leire Orbe, dos de los siete integrantes de este colectivo, que cogieron el testigo en 2016 de Alicia Romero.

Ampliar Leire Orbe y Braulio Cortés junto al escenario de esta sala. L. González

Y es que tal y como ellos explican, en los últimos meses les está siendo «muy difícil» coordinar esta actividad con su propia agenda y con su vida privada. A esto se suma el hecho de que su propuesta no ha calado del todo en Barakaldo. «Cuando se empezó el objetivo de este espacio era convertirlo en un plan alternativo de fin de semana, pero no lo hemos conseguido. La sala no se suele llenar y mantenerla abierta solo con la programación no nos da», reconocen. Además, la propia ubicación, en una lonja de un edificio, en lo que era una carnicería, tampoco ayuda a luchar por mantener vivo el proyecto en este lugar. «Da pena pero el espacio es pequeño y no es el ideal ni para dar clases ni para interpretar. Los vecinos de arriba se enteran de todo».

Programación especial

Tras este anuncio buscan ya un lugar que les sirva para ensayar y guardar sus escenografías, siendo Barakaldo su «primera opción». Para seguir ofreciendo sus cursos han hablado ya con asociaciones de Rontegi y con el propio Ayuntamiento –les contrata en numerosas ocasiones para amenizar actos como el pasado Carnaval–, para poder utilizar algún espacio o equipamiento municipal. Con el tiempo les gustaría contar con una sala más grande. De momento solo piensan en brindarle una despedida como se merece a la actual. Para ello han preparado una programación especial, en la que recuperarán sus 'Mazedonias', un show con el que este grupo arrancó. «También recibiremos a actores que quieren venir aquí por última vez». Ese es el caso de Lander Otaola, que este fin de semana interpretará una obra escrita por él a través de textos de Federico García Lorca y Pablo Neruda.

