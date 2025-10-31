El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Hemos pasado muy mala noche, nerviosos, nos han alterado las vidas»

D. M.

Vecinos de Santurtzi afectados por el derrumbe tras eliminar un tabique en una obra «sin licencia» esperan ansiosos a volver a sus hogares mientras algunos suben comida con cuerdas a los que no pueden salir

Diana Martínez

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:11

Con «angustia, nervios y una total incertidumbre» se encuentran los vecinos de los portales 2, 4 y 6 de la calle Cervantes, en Santurtzi, tras ... el derrumbe del patio que da acceso a sus viviendas debido a la eliminación de un tabique maestro en una lonja ubicada en los bajos del inmueble, en unas obras «sin licencia», tal y como confirmó ayer el Ayuntamiento. Al menos siete familias han pasado la noche en el hotel San Jorge. «Muy malamente, nerviosos, con niños pequeños, y sin poder entrar en nuestras casas», relata a este diario Ainara Ranero, vecina del bloque 6. «Los niños se han quedado sin clase y los mayores no podemos ir a trabajar. Aunque hayamos presentado justificante nos quedamos sin cobrar estos días», lamenta.

