«Hemos pasado muy mala noche, nerviosos, nos han alterado las vidas»

Con «angustia, nervios y una total incertidumbre» se encuentran los vecinos de los portales 2, 4 y 6 de la calle Cervantes, en Santurtzi, tras ... el derrumbe del patio que da acceso a sus viviendas debido a la eliminación de un tabique maestro en una lonja ubicada en los bajos del inmueble, en unas obras «sin licencia», tal y como confirmó ayer el Ayuntamiento. Al menos siete familias han pasado la noche en el hotel San Jorge. «Muy malamente, nerviosos, con niños pequeños, y sin poder entrar en nuestras casas», relata a este diario Ainara Ranero, vecina del bloque 6. «Los niños se han quedado sin clase y los mayores no podemos ir a trabajar. Aunque hayamos presentado justificante nos quedamos sin cobrar estos días», lamenta.

Los Bomberos plantearon ayer a los afectados la posibilidad de sacarles por la ventana con la ayuda de una grúa o mantenerse confinados en sus casas hasta que se pudieran instalar las plataformas de acceso a los portales. «Nos hicieron bajar al piso 1 y nos sacaron por la ventana. A los niños, a las mascotas, todo... El 90% del bloque nos marchamos por seguridad», añade.

Desde primera hora de este viernes algunos residentes se han plantado frente a sus casas, en esperas de cómo evoluciona la situación. «Estamos nerviosos, nos han alterado la vida diaria y no podemos recoger nuestras cosas», comenta Teresa Albizu, que espera con ansia a volver a su hogar. «Te aseguran que el piso no sufre peligro pero al final nunca se sabe, por eso salí ayer con los Bomberos. El miedo a perder tu casa... Estamos muy mal».

Momento en el que derrumban el muro de carga de una obra «sin licencia» en Santurtzi.

Los operarios continúan las tareas en el patio derrumbado para que los afectados puedan retornar lo antes posible. Durante la mañana de este viernes están procediendo a colocar los andamios para, a posteriori, instalar las pasarelas metálicas que permitirán a los vecinos acceder a sus portales. «Es posible que las puedan terminar hoy, nos han dicho que trabajarán lo más rápido posible», añade Albizu. Algunos mantienen la esperanza de poder acceder a mediodía.

En los momentos más duros se demuestra la bondad de la sociedad. La gente que pasea por el centro del municipio y se para a curiosear se ofrece a brindar «lo que necesiten» a los afectados. Shere Sanabria está en vilo por la seguridad de sus abuelos, que viven en el bloque 6. «Son muy mayores. Les da rabia no poder salir a la calle pero están tranquilos», afirma. Aunque tienen comida en su hogar, «necesitaban pan, así que hemos colaborado con la vecina del primero para que me tire una cuerda en la que he atado una bolsa con el pan para que lo pueda entregar a ellos», explica la nieta.