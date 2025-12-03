Los partidos de Barakaldo deben devolver 155.000 euros cobrados sin justificar

Laura González Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:32 Comenta Compartir

Pese a que todos los partidos políticos presentaron ya alegaciones rechazando varios informes del interventor del Ayuntamiento de Barakaldo, que apuntaba que las ayudas económicas recibidas en la pasada legislatura no habían sido justificadas de manera adecuada, PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin deberán devolver, entre todos, aproximadamente unos 155.000 euros al Consistorio. Esa es la cantidad que se aprobó ayer solicitar mediante un expediente de reintegro, gracias a los votos de diez concejales jeltzales y de uno del PP. El resto, tres ediles socialistas, otros tantos de la formación abertzale y uno de Elkarrekin –varios se ausentaron–, se abstuvieron en la votación.

Todo se debe a una disparidad de criterios y de interpretación por la justificación del uso del dinero recibido por parte de los partidos políticos con representación en el Consistorio, que mantiene enfrentados a las formaciones y al interventor municipal. Pese a existir para este trámite un convenio con las formaciones matrices, como en el resto de instituciones y administraciones, y que todo está avalado por el Tribunal de Cuentas, el empleado municipal que se encarga de la gestión económico-financiera, y que asesora y garantiza la legalidad de los actos administrativos, ha emitido informes solicitando un cambio de método, y la devolución de unos 155.000, cantidad que entiende que no está debidamente justificada.

El técnico considera que la contabilidad debería de ser propia de cada grupo municipal, para justificar de manera más precisa en qué han empleado las aportaciones recibidas para realizar sus labores. Esta medida, que se refiere a partidas de gastos de la anterior legislatura, desde 2021 a 2023, (el PP está al margen al no disponer en esas fechas de asignación por solo tener un edil), conllevó ya alegaciones de todos los grupos, al entender que se había hecho ya de manera correcta. Pese a ello, y a mostrarse en contra de esa interpretación, el PNV inició desde Alcaldía un procedimiento de reintegro que, al no tratarse del órgano competente, ha tenido que lanzarse desde el Pleno. El pasado día 6 de noviembre, solo los jeltzales avalaron iniciar un nuevo expediente, que por mayoría no fue aprobado. El día 21, en un nuevo pleno extraordinario, que duró solo dos minutos, se dieron cuenta de varios informes del área de Intervención, con la intención de volver a iniciar el proceso.

Ante la justicia

Ayer, EH Bildu, Elkarrekin y el PSE mostraron su disconformidad, volviendo a afirmar que «todo está ya debidamente justificado». El grupo socialista fue más allá, afirmando que barajan denunciar el procedimiento ante la justicia. El PNV mostró también su desacuerdo, con la forma del asunto, afirmando que aunque su parte ya ha sido ingresada en las cuentas municipales, no renuncia a plantear de nuevo alegaciones. La alcaldesa, Amaia del Campo, tomó la palabra para afirmar que está «en la obligación» de iniciar este trámite, y que es «ilícito» actuar en contra de informes jurídicos que lo avalan. Además, interpeló al secretario, que confirmó que este proceso «se ajusta a la ley».