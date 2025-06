«La parálisis de Santurtzi no es real, trabajamos duro para sacar adelante proyectos»

Diana Martínez Santurtzi Viernes, 27 de junio 2025, 19:05 Comenta Compartir

Karmele Tubilla (PNV) asumió «con orgullo» la Alcaldía de Santurtzi hace dos años. En minoría y con discrepancias con la oposición, busca cerrar acuerdos para sacar adelante proyectos.

– Estamos en el ecuador del mandato. ¿Cómo valora su gestión?

– Vamos aprobando, igual un 6 o un 7 de nota. Tenía muy claro cuáles eran los objetivos a conseguir, que es seguir construyendo Santurtzi para que los vecinos puedan desarrollar su proyecto de vida, con mejores servicios municipales; un lugar que sea amable para emprender y generar empleo. Y seguir con los proyectos ilusionantes como la reforma del paseo de Lehendakari Agirre, el polideportivo, la nueva zona del puerto, la extensión de los servicios de cajero ciudadano y, cómo no, aprobar el Plan General de Ordenación Urbana. Estamos trabajando duro y las cosas van saliendo, pero todavía queda por hacer.

– El PGOU salió adelante con el apoyo del PSE, que lleva dos años afirmando estar «más lejos que nunca» del PNV en Santurtzi. ¿El acuerdo sirve para limar asperezas o es solo algo puntual?

– Intentamos llegar a acuerdos con todos los grupos. Con unos pudimos superar los Presupuestos, con otros el plan general, con otros las BAIs… Nuestra idea es seguir acordando. El documento, que favorece la ordenación de 500 viviendas, es un inicio, no el final. Hay una fase de exposición pública que arrancará en septiembre para que todo el mundo lo conozca.

– Sin pacto PNV-PSE, Santurtzi es una excepción en Euskadi. Y eso que formaban equipo de gobierno en la pasada legislatura.

– Se buscan acuerdos, a veces se llega y otras no. Así es la política.

– En estos dos años han arreciado las críticas de la oposición. Les acusan de falta de transparencia, parálisis...

– Para mí la parálisis no es real. Con los proyectos que hemos llevado adelante estos dos años, no puedo hablar de parálisis. Hemos aprobado contratos, el PGOU… No hemos parado. Y sobre el tema de la transparencia, intentamos en la medida de lo posible entregar todo lo que se nos pide. Entiendo que muchas veces lo que recibes igual no es lo que tú quieres. Y en ocasiones lo que piden depende de los técnicos y a estos hay que darles tiempo. Pero entiendo que es parte de la política municipal y de su trabajo como oposición.

– Un avance importante es la regeneración de Etxe-Uli, el gran foco de lindane.

– El punto de inflexión es el convenio que firmamos con Sprilur y URA, que ha hecho posible que se estén empezando a realizar trabajos para convertir el terreno en una zona industrial y despejar el camino a las empresas que quieran venir al pueblo.

– La falta de aparcamientos, una de las mayores preocupaciones.

– También para el equipo de gobierno, pero creemos que tiene que haber un equilibrio entre los vehículos, las bicis y las personas. Hay un Plan de Movilidad para determinar qué espacios podemos dotar de aparcamientos.

– Otra preocupación es la limpieza. La auditoría del servicio y la consiguiente comisión especial destapó que reciben «muchas quejas e incidencias», pero el informe no demuestra incumplimientos del contrato.

– La idea es incluir todas esas quejas que hemos recibido en el próximo pliego para conseguir que Santurtzi esté más limpio. También es fundamental la retirada de excrementos, y creemos que la nueva ordenanza de tenencia de animales será determinante.

«Poco a poco y con ilusión»

– Con solo un tercio de la Corporación, ¿siente que a veces gobierna la oposición?

– Si digo que sí tendría que admitir que estamos paralizados, y no es así. No, creo que somos un gobierno con muchísimo talante.

– ¿Prevé seguir en minoría o intentará tejer alguna alianza?

– Mi intención es seguir trabajando y llegar a acuerdos.

– ¿Qué retos tiene por delante?

– El objetivo es seguir construyendo un Santurtzi para las personas, ofreciendo servicios de calidad, avanzar y hacer frente a todos los proyectos ilusionantes. Tenemos el local para jóvenes en Mamariga, la casa de las mujeres, la playa urbana que será un refuerzo de nuestra identidad porque tenemos ahí una espinita clavada que es tocar la mar... Otro punto de identidad es el 950, con un año para celebrar, recordar y homenajear. Y el Tinglado, el centro cultural del puerto, que se empezará esta legislatura, pero se alargará a la siguiente. Vamos poco a poco.

– Se prevé que las obras de la Variante Sur se inicien en verano.

– Llevamos trabajando casi dos décadas las diferentes corporaciones y lo anhelamos. Espero que en un futuro no muy lejano podamos ampliar el parque de las Olas y transformar la franja marítima.

– Es su primera vez como alcaldesa, ¿cómo valora la experiencia? ¿Repetirá candidatura?

– Eso depende no solo de mí, sino de mi partido, y aún no lo hemos hablado. Por lo demás, ser alcaldesa de tu pueblo y servir a los vecinos es siempre un orgullo.

«Quieren desgastar al equipo de gobierno y al PNV» A lo largo de esta legislatura han sido varios los encontronazos de los jeltzales con la oposición, el último este pasado jueves en el pleno. – Les han criticado por la incompatibilidad de un concejal de su partido, y por la ocultación de informes jurídicos. – No es verdad que la ley obligue a Edorta Rodrigo a renunciar a su plaza de funcionario si quiere seguir siendo concejal. Lo dicen dos informes jurídicos que ha pedido el Ayuntamiento a un bufete de abogados externo y a la propia Diputación. La incompatibilidad solo se produce cuando alguien accede a la plaza, pero no tiene que renunciar a ella. Tiene 10 días para elegir. Si elige ser edil, debe quedar en comisión de servicios especiales, manteniendo su plaza pero sin ejercer. No hay nada ilegal. Lo único extraño es que haya personas y partidos que quieran hacer ver que cumplir lo que marca la Ley está mal, pretendiendo que Edorta renuncie a algo que se ha ganado con esfuerzo y sacrificio, y que sabiendo que no ha incumplido la ley lo afirmen para tratar de desgastar al equipo de gobierno y al PNV.