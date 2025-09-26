Sin OTA una semana en Barakaldo por el cambio en la empresa gestora del servicio Debido a una adaptación en los parquímetros el régimen de estacionamiento limitado queda suspendido entre el lunes 29 de septiembre y el sábado 4 de octubre

El sistema de aparcamiento limitado de Barakaldo, que cuenta en la actualidad con unas 13.200 plazas y que se implantó a finales de los años noventa, estrenará una nueva gestora, después de haber llevado una misma empresa, Dornier, el servicio desde su implantación. Este cambio, con la adjudicación del contrato a Valoriza, compañía encargada en los últimos años de la limpieza viaria, recogida y transporte de residuos en el municipio, y que ha estado envuelta en polémica en los pasados ejercicios por varias sanciones por incumplimientos, conllevará la paralización de la OTA unos días.

En concreto, según ha anunciado el Ayuntamiento, no habrá servicio en la localidad durante toda la próxima semana, desde el lunes 29 de septiembre hasta el sábado 4 de octubre. El domingo, el estacionamiento no está regulado. «El cambio en la empresa hace necesaria la adaptación en los parquímetros, por lo que se suspende durante unos días», han explicado fuentes municipales.

Este parón también se aprovechará para incluir en el sistema la ampliación de la zona 1, con la urbanización del entorno de Serralta. Allí, debido a la construcción de nuevos edificios residenciales se han creado varias plazas, 55 junto a los edificios más próximos a Cruces, en la parte alta del parque, y otras 33 junto a la autopista.

Sistema centralizado

La nueva gestora se hará cargo de la OTA por un importe de 3,3 millones de euros. Este contrato es tan solo por un año, con otro de posible prórroga, debido a una demora en la contratación de una asistencia técnica para el análisis de mejoras y novedades. El cambio conllevará además la instalación de nuevos parquímetros para conectar todo el municipio a un sistema centralizado, que permita monitorizar y controlar todas las plazas.

