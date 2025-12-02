Ortuella aprueba las primeras Cuentas de la comarca con 13,2 millones

Diana Martínez Ortuella Martes, 2 de diciembre 2025, 17:58 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ortuella se corona como el primero de la comarca en aprobar los Presupuestos para el próximo año. En esta ocasión ascienden a 13,2 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la del presente ejercicio (14,8), donde la mayor inversión ha sido la reforma del edificio consistorial, que ha supuesto una partida de 3 millones. Sin embargo, «a pesar de ser una cifra algo más baja, cuenta con más actuaciones, concretamente un 15% más», subrayó este martes el alcalde, Saulo Nebreda, quien destacó la previsión de mayores ingresos gracias en buena parte al incremento de Udalkutxa, que supone una inyección de 7,2 millones para diversas mejoras en el municipio minero.

El apartado de inversiones alcanza los 900.000 euros, que permitirán ejecutar diferentes actuaciones como la construcción de un nuevo parking para 34 plazas en el barrio Gorbea, mejoras en el colegio Otxartaga (baños, puertas, ventanas), instalación de paneles fotovoltaicos de 100 kilovatios para el autoconsumo en el edificio de la haurreskola y un nuevo semáforo en Avenida El Minero (junto al IES) para incrementar la seguridad vial. También se destinarán a trabajos de asfaltado, la construcción del primer parque de calistenia que se ubicará en el entorno del campo de fútbol, la prolongación de la acera de San Antón y la mejora del frontón de Urioste, entre otros proyectos.

Cucarachas y ratas Aumenta un 30% la partida destinada al control de plagas y se trabaja en unos pliegos que abarquen más zonas

El Presupuesto incluye 65.000 euros para instalar rampas mecánicas en el barrio de Aiega. «El resto de la inversión necesaria para ejecutar esta actuación se financiará mediante recursos propios procedentes del remanente y otras partidas municipales», explicó el regidor jeltzale. En cuanto a los servicios municipales, se destinarán 2,1 millones repartidos entre jardinería, limpieza viaria y, entre otros, el control de plagas, cuya partida «aumenta considerablemente». En concreto, asciende a 50.000 euros (un 30% más) y se trabajará en un nuevo pliego que incida en zonas donde se ha percibido más presencia de cucarachas y ratas.

Por otra parte, ha culminado el periodo de exposición pública de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, para el que se han celebrado cuatro sesiones explicativas con más de 200 vecinos participantes y se han recibido 70 alegaciones.