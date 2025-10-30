La oposición se une en Santurtzi para tumbar la subida del 306% en las basuras EH Bildu, PSE, Podemos y PP acuerdan frenar el «brutal basurazo» que pretendía aumentar la recaudación de 1,7 a 5,2 millones, mientras el PNV mantiene que estudiará nuevas medidas de cara al próximo año

Diana Martínez Santurtzi Jueves, 30 de octubre 2025, 15:22 | Actualizado 15:49h.

Freno al 'basurazo' en Santurtzi. La oposición al completo ha tumbado en el pleno de este jueves la propuesta del equipo de gobierno, formado en minoría por el PNV, relativo a la ordenanza de basuras. La propuesta jeltzale pasa por aumentar un 306% la tasa, pasando a recaudar de los 1,7 actuales a los 5,2 millones de euros, con el fin de cumplir con la normativa europea que obliga a que los vecinos asuman el coste de la gestión. No obstante, los números no han dado y la mayoría popular se ha impuesto.

Tal y como explicó la semana pasada el portavoz jeltzale, Edorta Rodrigo, la medida planteada por el equipo de gobierno es incrementar la tasa y aplicar bonificaciones mediante dos cuotas, teniendo en cuenta el valor catastral de la vivienda y el número de empadronados para los vecinos, así como la superficie del local y la actividad económica de cara a los comercios y negocios. «Un inmueble con valor catastral menor de 80.000 euros, cómo máximo pagará 61,68 euros. Y si está entre los 80.000 y 135.000 euros, se le cobrará un máximo de 123. El 80% de las viviendas se encuentran en este baremo», apuntó el edil.

Con catorce votos en contra (seis de EH Bildu, cinco del PSE, dos de Elkarrekin Podemos y uno del PP) y solo siete a favor (PNV), la oposición ha tumbado la propuesta jeltzale ya que «solo piensa en el afán recaudatorio». Desde EH Bildu, Miren Matanzas ha señalado que la normativa europea pide que se habilite «un sistema no deficitario que cobre en función de los residuos generados y que busque aumentar los porcentajes de reciclaje, pero el equipo de gobierno solo ha pretendido multiplicar por tres la recaudación para cumplir solo con uno de los objetivos que pide la norma, olvidándose de todo lo demás».

«Dejadez y desidia»

En la misma línea se ha mostrado el PSE. Su portavoz, Juan Andrades, ha criticado la «interpretación muy peculiar de la ley» por parte del PNV, así como las formas. «Un año después de paralizar la subida del 10%, se comprometieron a sentarse con los grupos para negociar sobre esta tasa pero en doce meses no ha habido nada de nada. Hasta hace tres semanas no nos han convocado a una reunión y meramente informativa sobre una propuesta que solo sube los precios, olvida la reducción de residuos y el fomento del reciclaje. Esto es dejadez, desidia, incapacidad y soberbia».

Ainhoa Lopera (Podemos) ha apuntado que se trata de una medida «ambientalmente ineficaz y políticamente inaceptable, ya que solo tiene afán recaudatorio». Además, recalca que «el valor catastral no mide la capacidad económica de cada familia. Y que haya más personas empadronadas tampoco significa que generen más residuos». Desde el PP, Luis Ángel Urdiales criticó el «brutal basurazo» con el que «algunas familias que hasta ahora pagaban 61 euros podrían sufrir un incremento en la cuota de hasta los 276. Y los comerciantes, pasarían de pagar de media 272 a 328». Subrayó, asimismo, que las bonificaciones planteadas por el equipo de gobierno no se aplican directamente a los contribuyentes. «Una vez tengan que pagar la tasa incrementada en su totalidad, podrían solicitar esa ayuda a posteriori, pero el bolsillo de los vecinos ya estaría afectado para entonces».

Ante la mayoría que han demostrado hoy los grupos de la oposición, desde el equipo de gobierno han reiterado que «estamos obligados por ley a subir la tasa y hemos recibido la negativa de la oposición, que nos ha reprochado no haber dedicado más tiempo, pero en ninguna reunión nos presentaron ninguna propuesta», destaca el portavoz jeltzale, Edorta Rodrigo, quien avanza que «seguiremos trabajando y estudiaremos más bonificaciones y medidas para el año que viene». A su vez, ha recordado que se congelan el resto de impuestos como IBI y polideportivo, entre otros. Cabe resaltar que la normativa europea obliga a que esta tasa entre en vigor en enero de 2026 –para ello, por tiempos de tramitación, se debe aprobar en el pleno de este mes–. ¿Qué pasará ahora? «No lo sabemos, no hay medidas contra el que no cumple. Por ejemplo, todos los municipios de las Islas Baleares se han negado a subirla. Y la Federación Española de Municipios y Provincias ha pedido la derogación de la ley. No sabemos qué pasará con esto».