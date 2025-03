La oposición de Santurtzi se reserva para el pleno el sentido del voto al plan urbanístico

Diana Martínez Santurtzi Jueves, 20 de marzo 2025, 15:51 Comenta Compartir

La comisión del Ayuntamiento de Santurtzi trató este jueves el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento de vital importancia que refleja la transformación del municipio de cara a los próximos años –por ello requiere mayoría absoluta–, que se someterá a debate y votación en el pleno del próximo jueves. El equipo de gobierno (PNV) cedió la palabra a la oposición, pero ningún grupo político quiso mojarse. «Nos reservamos la opinión y nuestro sentido del voto para el pleno», subrayó Beñat Goikoetxea, concejal de EH Bildu. Igual se postularon PSE, Elkarrekin Podemos y PP, que tampoco mostraron sus cartas. No obstante, al término de la sesión los socialistas insistieron en que no dejarán a ningún vecino atrás.

El responsable de Urbanismo, Edorta Rodrigo, puso en valor el plan urbanístico. «Este documento es una herramienta que permitirá la mejora de infraestructuras y servicios, fomento del desarrollo económico, protección del medio ambiente, uso eficiente del suelo, ordenación de nuestro crecimiento urbano y, cómo no, saldar esa gran deuda que tenemos con todos nuestros vecinos cuyas viviendas están fuera de ordenación y que con este plan entrarían», enfatizó el edil jeltzale. A pesar de sus palabras, el resto de grupos mantuvieron un silencio que se extenderá hasta el próximo jueves.

Tal y como recoge hoy este periódico, los jeltzales confían en sacar adelante el documento, que requiere el apoyo del PSE, su antiguo socio, o de EH Bildu. «El PGOU se aprobó ya, primero inicialmente en dos ocasiones y después provisionalmente, con el apoyo en todo momento del PSE. Debido a que el plan no ha sufrido ninguna modificación desde entonces hasta su aprobación final que será en el pleno de este mes, por nuestra parte estamos muy tranquilos y entendemos que saldrá adelante», señalaron a este diario desde el Batzoki.

Aunque desde la oposición no lo tienen claro. «Las relaciones entre ambos partidos en Santurtzi no pasan por el mejor momento. No cerramos la puerta a nadie, pero hemos puesto una serie de mínimos para negociar cualquier acuerdo. Mientras el PNV no cambie su actitud, con nosotros que no cuenten», recalcó el PSE. Bildu, por su parte, subrayó que el plan tiene «cosas positivas, como meter en ordenación a cientos de familias, pero también negativas, como construir en las laderas de Fontuso y la trasera de Fundación Hogar. Y el 100% de viviendas que plantean son de venta y privadas, hay cero de alquiler social. Es un modelo con el que no podemos estar de acuerdo».