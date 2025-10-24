La oposición de Santurtzi denuncia que la tasa de basuras subirá un 306%

Diana Martínez Santurtzi Viernes, 24 de octubre 2025, 00:55 Comenta Compartir

La oposición del Ayuntamiento de Santurtzi estalla de nuevo contra el equipo de gobierno, formado en minoría por el PNV, a causa de los impuestos. Para que entren en vigor en enero del próximo año, deben llevarse a pleno este mes –el próximo jueves– para su aprobación y pasar la semana previa –ayer– por comisiones. No obstante, el orden del día no ha incluido un punto tan importante como este, que ya cuenta con la reticencia de los grupos políticos. Y es que la propuesta jeltzale pasa por «la brutal e injustificada subida del 306% de la tasa de recogida de basuras», denunció Luis Ángel Urdiales, portavoz del PP. Es decir, se pretende que la recaudación pase del 1,7 actual a los 5,2 millones de euros.

Con esta medida, que como se ha hecho en otros municipios pretende cumplir la normativa europea que obliga a que los vecinos asuman el coste de la gestión, habrá quienes pagarán un «448%» más, ya que la propuesta jeltzale pasa por aplicar dos variables: el valor catastral y el número de empadronados en la vivienda. En ese sentido, recalcó Urdiales, una familia que hasta ahora pagaba 61 euros podrá sufrir un incremento en la cuota hasta los 276. Los comerciantes, por su parte, pasarán de «pagar de media 272 a 328». Un «auténtico atraco al bolsillo de los vecinos, sobre todo teniendo en cuenta que el servicio está pasando por uno de sus peores momentos. Santurtzi está más sucio que nunca», expresó.

Desde EH Bildu remarcaron que «hace un año dijimos al PNV que dejaran el punto sobre la mesa porque veíamos que su propuesta de una subida generalizada del 10% no cumplía con todo lo que pide Europa y porque no tenían el consenso suficiente. Durante estos doce meses no nos han llamado para nada y en el último momento traen un planteamiento, sin ningún tipo de consenso, que está más que cojo», señaló Joxi Martín, quien también criticó la «desorganización» del equipo de gobierno, que ha convocado para hoy, viernes, una comisión extraordinaria para tratar las tasas antes del pleno, ya que para que se metiera ayer de urgencia el punto en el orden del día se necesitaba mayoría absoluta, y no contaban con el apoyo suficiente. «Podía haberse evitado de alguna forma para no tener que hacer otra convocatoria y no tener que gastar recursos municipales –las dietas por asistencia a estas reuniones son de 200 euros–», añadió.

Desde el PNV afirmaron a este diario que el motivo es que «nos parece más apropiado tratarlo en una comisión específica para ello». Itziar Utrera (PSE) tachó la situación de «caos y desidia absoluta. No entendemos nada de lo que está pasando, es un auténtico desastre». Igual opinó Ainhoa Lopera (Podemos): «Nos desconcierta. Las cosas llegan fuera de plazo o a destiempo y no sabemos si se debe a una cuestión de ineficacia, falta de voluntad o incapacidad», apuntó.