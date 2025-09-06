El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Retenciones de varios kilómetros en la A-8 en Ortuella por una colisión en sentido Cantabria
Vista de un momento de la intervención. B. Udala

Nuevo intento de okupar un pabellón en Barakaldo: «Tenemos miedo, no podemos seguir así»

La nave, que se encuentra en estado de inseguridad, ha sido cerrada con chapas metálicas

A. Peláez | L. González

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:43

Uno de los pabellones ubicado en la calle Ocho de septiembre de Barakaldo ha sufrido un nuevo intento de okupación. El edificio se encuentra frente ... a una casa que llevaba más de una década okupada en Burtzeña, junto al río Cadagua y a un paso del barrio bilbaíno de Zorroza. Este último inmueble fue desalojado a principios de mayo y se decidió precintar el pabellón de forma preventiva.

