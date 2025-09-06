Nuevo intento de okupar un pabellón en Barakaldo: «Tenemos miedo, no podemos seguir así»

Uno de los pabellones ubicado en la calle Ocho de septiembre de Barakaldo ha sufrido un nuevo intento de okupación. El edificio se encuentra frente ... a una casa que llevaba más de una década okupada en Burtzeña, junto al río Cadagua y a un paso del barrio bilbaíno de Zorroza. Este último inmueble fue desalojado a principios de mayo y se decidió precintar el pabellón de forma preventiva.

Pero una semana después, agentes de la Policía Local observaron que los precintos estaban rotos, por lo que decidieron acceder al interior, donde localizaron a un varón. Se cubrió el acceso, hasta que el titular de la nave, un antiguo taller de neumáticos, adopte las medidas necesarias para impedir la entrada.

En 2024, ya se había intervenido en este pabellón y los agentes localizaron en el interior a seis menores pernoctando, además de un coche presuntamente robado. También se comprobó que desde esta nave, fuera de ordenación urbana, se estaban vertiendo las aguas fecales al río Cadagua y a la vía pública.

Altercados en los pabellones

Este sábado, el concejal de Seguridad Ciudadana de Barakaldo, Ángel Madrazo, ha vuelto a denunciar un nuevo intento de okupación y recuerda que ese edificio se encuentra «en estado de inseguridad e insalubridad». El edil añade que durante los últimos días «se han producido altercados y acceso a dichos pabellones» que han requerido «presencia policial».

«Desde el Área de Seguridad Ciudadana se ha decidido la intervención para asegurar los cierres del mismo mediante la colocación de chapas metálicas en las puertas de acceso y así contribuir a la tranquilidad del vecindario», explica. En los últimos años, los conflictos en esta zona por los moradores que habitaban de forma irregular la nave han sido una constante. Los vecinos han solicitado en varias ocasiones «mayor seguridad» por otros incidentes registrados en el barrio baracaldés, provocados por personas que llevan un tiempo pernoctando en el interior de la fábrica abandonada de Mebusa, que está situada junto a un colegio, el de Nuestra Señora del Rosario. «Quienes están allí roban, se pelean con machetes, y nadie hace nada. Estamos con miedo, y no podemos seguir así», denuncian.