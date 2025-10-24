El nuevo bulevar de Barakaldo se retrasa hasta finales de noviembre Varios imprevistos como la ubicación de la red de saneamiento prolonga los trabajos en el paseo de Los Fueros cinco meses más de lo previsto

La arteria principal de Barakaldo, el paseo de Los Fueros, que une Bide Onera con la Herriko Plaza en el centro neurálgico del municipio, continúa con la transformación que inició en septiembre de 2024 para convertirse en un gran bulevar peatonal. Pese a que se anunció que los trabajos durarían diez meses, ya han sobrepasado el año, y no se espera que concluyan hasta finales de noviembre.

El motivo, según ha explicado el Ayuntamiento a este periódico, es la suma de «varios imprevistos», que «han justificado» la ampliación de los plazos de ejecución. «La red de saneamiento no estaba exactamente donde estaba dibujada, lo que se tradujo en mayor tiempo de trabajo», apuntan. Además de eso, a los operarios les han condicionado las tareas de preparación para dar acceso a todos los negocios de esta calle, «para que pudiesen mantener su actividad», así como la presencia de andamios de comunidades privadas. A todo ello también suman «las inclemencias del tiempo, sobre todo en los meses de febrero a mayo».

Debido a esto la empresa encargada de realizar la obra ha solicitado en dos ocasiones una ampliación del plazo. Primero lo hizo hasta septiembre, consciente de que no estaría lista la transformación del paseo para la celebración de las fiestas patronales, en julio. Para facilitar el normal desarrollo de 'Los Cármenes', se decidió paralizar los trabajo, retirar el material y la maquinaria hasta pasado el mes de agosto, e instalar mobiliario urbano, pero nuevamente la previsión se quedó corta. «Uno de los andamios privados se retiró más tarde de lo esperado y unido a obras de telecomunicaciones y canalizaciones que se han ejecutado para mejorar los puestos de la ONCE, la empresa realizó una nueva petición hasta el 27 de noviembre, que ha sido concedida», han asegurado fuentes municipales.

En estos últimos días se ha procedido a avanzar en la parte más próxima a Pormetxeta, y también a cambiar algunas de las numerosas baldosas que en estos meses se habían levantado o estaban rotas, «por el paso de maquinaria pesada», han apuntado. Lo hacen remarcando que desde que se inició la obra no se ha cerrado en ningún momento al tránsito esta calle, «una de las que cuenta con mayor tráfico peatonal» de todo Barakaldo. Un espacio que vetó el tráfico rodado como proyecto piloto en pandemia, para tratar de ayudar a la hostelería y al comercio, y que se peatonalizará de manera definitiva con el objetivo de ir dando pasos «para convertir a la localidad en un punto más sostenible».

Bancos en forma de grada

Además de en la propia calle, también se trabaja en la Herriko Plaza, donde se van a colocar bancos en forma de grada. Por su parte, en Bide Onera, donde ya se había actuado el pasado año, acaban de empezar las obras para culminar su renovación, eliminando el quiosco y dando más espacio para el peatón. En este caso el plazo de ejecución terminará el próximo 27 de enero.

