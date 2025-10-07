La nueva gestora de la OTA de Barakaldo se estrena con una subida de precios La tarifa ha aumentado de golpe entre 5 y 10 céntimos y ya no se permite aparcar más de dos horas seguidas en el mismo punto

El pasado día 1 de octubre entró en vigor el nuevo contrato del sistema de aparcamiento limitado, la OTA, en Barakaldo, pero en la práctica no ha sido hasta este lunes cuando se ha puesto en marcha, después de que durante una semana se suspendiera el servicio para efectuar los necesarios ajustes técnicos en el sistema y en los parquímetros existentes por todo el municipio. Una nueva etapa, después de su implantación a finales de los años noventa y de que la gestión recayera de manera continuada siempre en la misma empresa, Dornier, que ha traído consigo, sin previo aviso, una subida de precios.

Aunque desde el Ayuntamiento señalan que las tarifas han cambiado debido al incremento del 3,5% ya fijado en las tasas y precios públicos, y que en este caso hasta la entrada ahora en vigor del nuevo contrato no se ha llevado a cabo la actualización, lo cierto es que los usuarios se han topado de sopetón con el aumento de entre 5 y 10 céntimos. Para la tarifa mínima, de media hora, en la zona azul, hasta septiembre se pagaban 0,40 céntimos, pasando a ser ahora 0,45, igualándose al precio de Bilbao.

En la zona verde, que permite aumentar el tiempo de estacionamiento, hasta media jornada, la subida ha sido de 10 céntimos, llegando a 2,80 euros, como rezan los pequeños carteles que han pegado en las pantallas de las máquinas en las que se puede realizar el pago. Todo ello no se había indicado con anterioridad, pese a que desde el Ayuntamiento se había remarcado que, salvo la activación de una nueva aplicación para los móviles (Presto parking), y el cambio de varios parquímetros, «todo va a seguir igual».

Este nuevo contrato, después de que la anterior gestora no se presentara al concurso, fue adjudicado por un año a la empresa Valoriza por 3,3 millones, compañía encargada en los últimos ejercicios de la limpieza viaria, recogida y transporte de residuos en el municipio, y que ha estado envuelta en polémica por varias sanciones por incumplimientos. Pese a que no se habían anunciado más modificaciones, el sistema se ha retomado también con la prohibición de poder estacionar en la misma zona (azul) durante más de dos horas seguidas, haciendo efectiva la rotación. «Así el movimiento de coches va a ser más constante y habrá más opciones para aparcar», ha destacado Asier Umaran (PNV), concejal de Servicios Municipales. Ahora deberán de pasar un mínimo de tres horas para volver a aparcar en la misma zona con el mismo vehículo.

El servicio sigue siendo gratuito para los empadronados en Barakaldo, en la zona en la que viven, gracias a una tarjeta de residente. Entre los usuarios la nueva aplicación está generando críticas ya que aparece una comisión de 5 céntimos por ticket «a partir del quinto pago» que el Consistorio ya ha asegurado que «no se está cobrando» y que se «eliminará».

