La Navidad y la solidaridad se dan la mano en el Max Center Con el objetivo de recaudar fondos para niños con cáncer infantil el centro comercial de Barakaldo pone a la venta un cuento y acoge una tienda de 'La Cuadri del Hospi'

Laura González Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:33

Pese a que el mes de diciembre apenas acaba de comenzar, la Navidad está invadiendo poco a poco todos los rincones de Barakaldo. Desde el pasado 14 de noviembre el centro comercial Max Center luce ya su decoración e iluminación especial con motivo de estas fiestas. Pero al margen de ello, han preparado una programación con varias actividades e iniciativas en las que destaca el carácter solidario.

Una de ellas es la venta del cuento 'Mi Viento Interior', escrito e ilustrado por Tania Izquierdo, que estará disponible hasta agotar existencias. El libro forma parte de una iniciativa conjunta de todos los centros comerciales gestionados por Sonae Sierra, y la recaudación íntegra será donada a la Fundación Aladina, que acompaña a niños y adolescentes con cáncer, así como a sus familias. En relación a ello, del 23 de diciembre al 3 de enero de 2026 los más pequeños podrán participar en talleres infantiles de creación de cuentos.

Un espíritu solidario que también estará presente con la instalación de una tienda de la asociación 'La Cuadri del Hospi', desde el 9 de diciembre hasta el 5 de enero. Este espacio tiene como objetivo visibilizar el cáncer infantil y ayudar a dicha agrupación, con sede en Barakaldo, a recaudar fondos, con la venta de algunos productos, que utilizará para costear iniciativas que facilitan la vida de los pequeños pacientes, para promover la donación de médula ósea y para contribuir a proyectos de investigación médico-científica.

Además de todo ello, el día 12 de diciembre el centro comercial acogerá una actuación coral de la Asociación Parkinson Nervión Ibaizabal ACAPK, como homenaje y reconocimiento al galardón 'Cascabel de Oro Bilbao 2025' que le ha otorgado la ONCE de Bizkaia en la última edición. «Queremos que la Navidad en Max Center sea también un altavoz para las asociaciones que trabajan desde nuestro entorno más cercano. Su labor es imprescindible y creemos en la importancia de ofrecerles espacios donde puedan compartirla, conectar con la ciudadanía y seguir creciendo», señala Blanca Uriarte, directora del centro.

Olentzero y los Reyes Magos

Al margen de todo ello, y de los elementos de Navidad situados en diversos puntos, la zona de restauración acogerá hasta el 19 de diciembre varias actuaciones, espectáculos de magia y talleres infantiles por las tardes. El Max Center también recibirá la visita de Olentzero y Mari Domingi, con txistularis, los días 20, 22 y 23 de diciembre, de 17.00 a 21.00 horas, y el 24 de 12.00 a 14.00. En enero, del día 2 al 5, estarán presentes los Reyes Magos para recibir a los pequeños de la casa. En las dos primeras jornadas lo harán de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el día 5 estarán de 12.00 a 14.00 horas, para recibir sus cartas.