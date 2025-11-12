El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los negocios participantes abarcan desde mercerías y farmacias hasta carnicerías, librerías y centros de estética. E. C.

Muskiz lanza mil bonos para fomentar las compras en el comercio local

La campaña, disponible desde hoy hasta el día 30, permitirán un ahorro del 50% en los 29 establecimientos adheridos

Diana Martínez

Muskiz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:51

Comenta

Con el fin de fomentar las compras en el sector comercial, hostelero y de servicios de la localidad, el Ayuntamiento de Muskiz, en colaboración con la agencia de desarrollo local Forlan y la asociación de comercio y hostelería Zurekin Muskiz, ha lanzado una nueva campaña de bonos que estará en marcha desde hoy, miércoles, hasta el 30 de este mes.

Bajo el eslogan 'Comprar en los comercios de Muskiz tiene ventajas', la iniciativa pretende apoyar a los pequeños negocios y a los propios consumidores, ya que podrán ahorrarse un 50% en las compras. Los bonos tienen un precio de 10 euros, pero con cada papeleta se podrá realizar una compra de 20 euros. Por lo tanto, según la previsión municipal, la campaña tendrá un impacto económico directo de unos 20.000 euros en los comercios locales.

En total se emitirán mil bonos, que se podrán gastar en los 29 comercios adheridos. ¿Cómo se podrán utilizar? Las papeletas estarán en poder de cada establecimiento y serán ofrecidas a la clientela, que deberá hacer una compra por valor superior a 20 euros para poder obtener el descuento. El máximo de bonos acumulables es de dos por cada compra, siempre y cuando supere los 40 euros. Los negocios participantes abarcan desde mercerías y farmacias hasta carnicerías, librerías y centros de estética. La lista completa se encuentra en la web municipal.

