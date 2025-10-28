Muskiz apuesta por el centro de interpretación de Kobaron para impulsar el turismo minero La obra incluirá la colocación de paneles informativos sobre el pasado industrial de la comarca y veinte literas para los peregrinos que realicen la ruta norte del Camino de Santiago

Diana Martínez Muskiz Martes, 28 de octubre 2025, 18:19 Comenta Compartir

Con el fin de potenciar el turismo y recordar el pasado minero de Muskiz, Enkartur está llevando a cabo las obras del futuro centro de interpretación ambiental de Kobaron, en el edificio denominado 'La Cuadra', junto a la vía verde de Itsaslur, de alto valor ecológico y patrimonial. El objetivo será poner en valor el paisaje costero, fluvial y minero de la zona. En ese sentido, tras los trabajos de rehabilitación, que tienen una inversión prevista de 300.000 euros financiados por los fondos Next Generation, se colocarán en el inmueble paneles informativos donde se detallen los principales hitos del pasado minero, tanto de la localidad como de la comarca.

También será «clave» para potenciar el turismo, ya que servirá de punto de acogida para los peregrinos que realizan el Camino de Santiago por la ruta del norte. Tal y como señalaba este martes a este diario el alcalde, Eduardo Briones, el espacio contará con veinte literas. Además, los trabajos, que finalizarán en marzo, incluirán la creación de un punto de información turística, una cantina y una estación de reparación y recarga para bicicletas.

Los promotores de esta iniciativa pretenden, además, rehabilitar más adelante las estructuras de las antiguas casetas mineras anexas a este edificio. «Aún se mantienen tres paredes y el objetivo es consolidarlas para que no se pierdan», explicó el regidor socialista. Y es que el entorno del futuro centro de interpretación conserva vestigios de la actividad minera del coto 'Josefa', como galerías, pozos verticales y estructuras auxiliares, que permiten comprender el proceso productivo y la transformación del territorio.

Esta zona de Muskiz constituye un enclave frecuentado por peregrinos, excursionistas y cicloturistas, que recorren el antiguo trazado del ferrocarril minero, hoy convertido en Itsaslur, un paseo litoral. «La Zona Minera es la cuna de la industrialización vasca, un territorio donde el hierro transformó el paisaje y la historia. Este centro nos permite seguir recuperando ese legado y acercarlo a quienes nos visitan», indicó asimismo Alfonso San Vicente, presidente de Enkartur.