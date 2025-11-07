El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del patio derrumbado después de que la eliminación de un tabique maestro provocara su hundimiento. E. C.

Multa de 22.000 euros al dueño del local «sin licencia» que causó el derrumbe en Santurtzi

Los vecinos de los tres bloques afectados, a los que el Consistorio emplaza a costear la reconstrucción del patio, se unen para denunciar y reclamar los daños

Diana Martínez

Santurtzi

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:31

Terminada la pesadilla, toca rendir cuentas. El Ayuntamiento de Santurtzi ha buzoneado a los vecinos de los portales 2, 4 y 6 de la calle ... Cervantes, que la semana pasada sufrieron el hundimiento del patio después de que se eliminara un «tabique maestro» en una obra «sin licencia» -tal y como refleja un decreto municipal- de la lonja situada en los bajos del edificio, un informe sobre lo ocurrido y las costas a pagar, tanto por el propietario del local como por los residentes afectados por el derrumbe, que por fortuna no dejó heridos.

