Multa de 22.000 euros al dueño del local «sin licencia» que causó el derrumbe en Santurtzi

Terminada la pesadilla, toca rendir cuentas. El Ayuntamiento de Santurtzi ha buzoneado a los vecinos de los portales 2, 4 y 6 de la calle ... Cervantes, que la semana pasada sufrieron el hundimiento del patio después de que se eliminara un «tabique maestro» en una obra «sin licencia» -tal y como refleja un decreto municipal- de la lonja situada en los bajos del edificio, un informe sobre lo ocurrido y las costas a pagar, tanto por el propietario del local como por los residentes afectados por el derrumbe, que por fortuna no dejó heridos.

Por un lado, tal y como señalan los documentos del área de Urbanismo y Medio Ambiente, al que han tenido acceso este periódico, el dueño de la lonja deberá sufragar los costes que tuvo que asumir el Consistorio de forma subsidiaria ante los «riesgos evidentes de seguridad ciudadana», recalcó el portavoz del equipo de gobierno, Edorta Rodrigo. Los gastos comprenden el «derribo controlado» del patio hundido debido a la eliminación del tabique, bajo la supervisión de un técnico competente con las medidas de seguridad pertinentes y el cuerpo de bomberos para evitar afecciones a los elementos colindantes, así como los realojos de seis familias en el hotel San Jorge durante las noches del miércoles y el jueves, el cerramiento del local y la pasarela que garantiza la entrada y salida de los residentes desde el pasado viernes. Todo ello supone un «presupuesto estimado sin IVA de 21.500 euros».

También se incluyen los «20 euros al día» que acarrea la supervisión por personal técnico de la pasarela provisional, durante el tiempo que ha estado colocada -desde el pasado viernes- para garantizar su estabilidad, seguridad y mantenimiento.

Dos fases

Sin embargo, los bolsillos de los vecinos de los tres portales también se verán afectados por lo sucedido. Y es que el informe municipal estipula que serán las comunidades de propietarios quienes tendrán que reponer el patio -que es una zona privada-, unos trabajos que se deberán realizar en dos fases. La primera, con un «plazo máximo de un mes», deberán elaborar y presentar en el Ayuntamiento un proyecto técnico para reconstruir la plataforma. El presupuesto estimado sin IVA alcanza los 15.000 euros. Después, la segunda fase consiste en ejecutar estas obras en los «quince días hábiles a contar a partir del día siguiente a notificar el informe técnico favorable al proyecto». Los trabajos conllevarán al menos «100.000 euros», según el dictamen municipal.

Perplejidad vecinal «No entendemos por qué tenemos que pagar el patio cuando lo ha derribado él en una obra sin licencia»

Los vecinos han recibido con perplejidad el decreto. «Nos tiene descolocados, no entendemos que tengamos que pagar nosotros la reconstrucción cuando el patio se ha derribado por culpa de un tercero que ha hecho una obra sin licencia», declara a este diario Iñaki García, presidente de la comunidad. Los tres portales están manteniendo reuniones continuas durante estos días con la intención de crear una mancomunidad y proceder de forma conjunta.

Ya han elegido a un arquitecto que elabore el proyecto, que se prevé que pueda costar aún más de lo previsto por el Ayuntamiento. «Nos tiemblan las piernas a todos los vecinos, el proyecto saldría por 19.000 euros y aún no sabemos por cuánto saldrá la obra, pero puede que más de 100.000», lamenta. «Pagaremos porque no podemos estar sin patio, pero reclamaremos», añade. También tienen a una abogada que les asesore, ya que la intención es «denunciar por los daños», aunque el «procedimiento será largo».