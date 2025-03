Muere Vitori, icono de la lucha anti okupación en Portugalete

Victoria de Castro, más conocida en Repélega (Portugalete), su barrio natal, como Vitori, ha fallecido a los 100 años de edad. La pesadilla de ... esta vecina de la villa jarrillera, que con 94 años sufrió la ocupación ilegal de su vivienda, dio la vuelta a Bizkaia, convirtiéndola en todo un referente de la lucha anti okupa.

La historia se remonta al año 2019, cuando Vitori salió de su domicilio, en la calle El Progreso para pasar unos días junto a unos familiares. No pudo volver a entrar. Dos mujeres y cuatro menores se habían metido dentro sin la más mínima intención de marcharse. «La cerradura estaba cambiada y había cuatro mujeres. No puedo ni entrar a coger mi ropa de invierno porque esas personas que se han instalado han cambiado el bombillo y dicen que no se van. Me han dejado en la calle con lo puesto», relataba por aquel entonces a EL CORREO sentada en una silla junto a su portal.

La fragilidad e indignación de la anciana ante lo que le había sucedido conmocionó a todo un barrio, que tarde del suceso salió a la calle a exigir a los intrusos que se fueran. Fue una protesta histórica, una movilización multitudinaria frente a su casa a la que acudieron vecinos incluso de otras localidades y que obligó a la Ertzaintza a desplegar cinco furgones y veinte efectivos. La presión ejercida por los vecinos fue tan grande que incluso los okupas, intimidados, tuvieron que pedir escolta policial para abandonar la que no era su residencia.

Ampliar Imagen de la protesta vecinal de 2019.

Vitori recuperó su casa, comprada por su padre en 1931, cinco días más tarde, pero dentro no había nada. Encontró la vivienda destrozada. Desvalijada. «Me lo han robado todo, si llegan a quedarse un día más hasta sin puertas me dejan», contaba a este diario tras regresar a su hogar. Los intrusos se habían llevado las joyas, el menaje, unas sábanas que había bordado a lo largo de los años e incluso la cubertería de alpaca que le dejaron sus padres. En el patio encontró fotos familiares, cuadros... Todo tirado entre un barrizal.

Un antes y un después

El calvario duró algo más de un año. El juicio se aplazó dos veces, una en noviembre de 2019 y la segunda en febrero del año siguiente por la incomparecencia de uno de los letrados de las acusadas. La última vez ella no se personó en el juzgado por asuntos personales. Finalmente el Juzgado de Instrucción de Barakaldo mediante impuso una multa de 1.800 euros, 900 a cada una de las encausadas. El fallo también contempló la posibilidad de que las condenadas pudieran ingresar en prisión si no abonaban la sanción.

La ocupación de la casa de Vitori marcó un antes y un después para el barrio portugalujo de Repélega. El vecindario se convirtió en todo un ejemplo de la movilización vecinal contra la ocupación ilegal de pisos. Tras el caso de Vitori, en 2020 los residentes volvieron a protagonizar varias movilizaciones nocturnas, que consiguieron liberar otras dos viviendas en la zona.