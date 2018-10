Se movilizan en Zalla contra la retirada del bus escolar a menores de dos años La manifestación reunió a un centenar de asistentes. / E. C Padres de alumnos del colegio Mimetiz se unen a otros centros que también han celebrado protestas ante esta medida del Gobierno vasco A. GARCÍA ZALLA. Martes, 2 octubre 2018, 02:00

Los alumnos más pequeños del colegio público Mimetiz de Zalla llegaron ayer más tarde a las aulas. Alrededor de 100 personas se manifestaron delante del autobús que los transporta diariamente al centro encartado para reclamar al Gobierno vasco que los menores de dos años también tengan derecho a una plaza en él.

Según un decreto publicado en 2015, por motivos de seguridad, los niños que no alcancen los tres años no pueden viajar en el autobús escolar. Pero la realidad es muy distinta. En la práctica, si bien estos menores no tienen derecho a plaza sí que se les permite subir al transporte cuando quedan sitios libres. Una situación que, este curso, no se está dando en Zalla. Iñaki Campo, padre de uno de los críos afectados por la normativa, explicó a este periódico que «existen 59 plazas para 74 niños, una situación que la dirección del centro ya conocía cuando realizamos las matrículas y de la que no nos dijo nada».

Tras la manifestación, los progenitores se reunieron con el centro para buscar una solución. «Nos dicen que no nos preocupemos que siempre hay sitios libres, pero esa no es un respuesta. No puedo presentarme a las 9.00 de la mañana con un niño de dos años y que me digan que no cabe».

De esta manera, Zalla se ha unido a otros municipios vascos que ya han manifestado su preocupación ante este tema. El Gobierno vasco, por su parte, ha anunciado que a lo largo del curso modificará el decreto para que los niños de menos de dos años puedan solicitar una plaza propia. Sin embargo, tanto Zalla como el resto de poblaciones ya han iniciado contactos a través de las redes para unificar sus protestas si esa solución tarda en llegar.