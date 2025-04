Miles de jóvenes llenan Muskiz de buenos valores

Diana Martínez Muskiz Domingo, 13 de abril 2025, 15:59 Comenta Compartir

Ser mejores personas y transformar la sociedad. Estos son los principales objetivos de los treinta grupos que conforman Euskalerriko Eskautak Bizkaia, federación que forma parte de la iglesia diocesana, con chavales desde los 8 a los 18 años, así como monitores y familias. Se trata de un proyecto con más de 50 años que tiene como fin mejorar la sociedad desde la educación en el tiempo libre a través de la enseñanza en valores. Su cita más importante es el Gorka Deuna, en honor a su patrón, San Jorge. Una fiesta en la que se reúnen todos los grupos eskauts para compartir sinergias. Y este domingo el punto de encuentro ha sido Muskiz.

Cerca de 2.500 personas se dan cita en la plaza de San Juan para celebrar la fiesta anual del escultismo, aunque pasada por agua. «Cada vez que la celebramos, o hace mucho sol o mucha lluvia. Puede ser incómodo, pero es un día importante para nosotros», recalca Álex Andreu, consiliario de Euskalerriko Eskautak Bizkaia. Nadie ha querido perderse la jornada. Este encuentro «significa recordar nuestra identidad, que cada grupo forma parte de algo más grande. De vivir de cierto modo, con valores, creencias y educación. Nos une ser eskaut», añade.

Un sentimiento que comparten jóvenes que llevan desde bien pequeños formando parte de este movimiento, así como los que se han unido en su etapa adulta como voluntariado. Es el caso de Pedro Castejón, que lleva tres años en Indautxuko Eskautak, un grupo con 46 años de historia y alrededor de 130 miembros, sin contar los monitores. Es uno de los más numerosos de Bizkaia. «Este día visibiliza que aquí estamos, y que aunque somos muchos grupos con una identidad distinta compartimos el mismo proyecto educativo y los mismos valores. Esta es una cita que nunca nos perdemos, llueva o no», expresa.

Ampliar El punto de encuentro ha sido la plaza de San Juan. D. M.

Le sigue de cerca Goizale, de Muskiz, los anfitriones de la jornada. Este grupo nació en 1984 y cuenta actualmente con más de 120 chavales y 24 monitores. Eneko Aguion inició sus pasos en el escultismo a los 9 años y tras culminar su etapa el pasado ejercicio como monitor, sigue vinculado a la agrupación. «Me ha forjado de una manera total. No sería la persona que soy si no hubiera formado parte de esto. Y lo mejor es sentir que los cambios se producen», apunta. «Educamos en base a un idealismo, mejorar la sociedad. Y hoy nos juntamos y celebramos que seguimos construyendo esa transformación social que el mundo merece», añade Aguion. «Compartimos una misma forma de vivir, tenemos muchas cosas en común. Aunque no conozcas a otros grupos, tenemos algo que nos une», afirma por su parte Leire Campos, del grupo bilbaíno Aterpe Berri, que cumple 45 años de historia con alrededor de noventa miembros.

Derechos de la infancia

Esta edición del Gorka Deuna ha querido hacer énfasis en los derechos de la infancia. De esa manera, «se han separado por grupos de edad para trabajar diferentes dinámicas, desde la aventura para los más pequeños (una especie de gincana) a una asamblea de la ONU para los mayores donde reflexionan sobre estos derechos en diferentes países», explica Mikel Aspano, delegado de la federación vizcaína de eskauts y también miembro de Urbegi, el grupo que tiene este movimiento en Santurtzi y que está de aniversario: treinta años y con medio centenar de miembros. Tras realizar las distintas actividades por diversos rincones de Muskiz, los jóvenes se han reencontrado en la plaza de San Juan para disfrutar de música, talos y su tradicional misa en el frontón.

Este movimiento tiene una gran presencia en «el gran Bilbao», remarca Aspano. Y es que, de los treinta grupos que hay en Bizkaia, al menos trece se encuentran en la capital y otros diez en la Margen Izquierda y la Zona Minera. Así, miles de jóvenes suman fuerzas para trabajar por una sociedad mejor. No solo en el Gorka Deuna, sino el resto del año. «Cada semana hacemos una actividad. Salidas a las zonas naturales, campamentos, dinámicas... Siempre siguiendo los valores del proyecto educativo», agrega.

A la jornada también se han sumado las instituciones. Desde el Gobierno vasco, el director de Juventud y Emancipación, Adrián López, recalca que, a pesar de la lluvia, «es un honor» que un movimiento como este cuente con «más de 400 voluntarios». El lema del escultismo es 'Deja el mundo mejor de lo que lo has encontrado', según su fundador, Baden Powell. Esta es «una premisa que hay que tener en la vida en general», añade la edil de Cultura, Ainara Leiba, tras indicar que «para Muskiz es un día señalado, aunque no acompaña el tiempo. Es una satisfacción enorme encontrarte jóvenes así, te hace volver a creer en las personas».

Temas

Escultismo

Jóvenes

Santurtzi

Muskiz

Bilbao