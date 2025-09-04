«Más de mil familias de Barakaldo llevan meses esperando para recibir una ayuda»

Laura González Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:44 Comenta Compartir

Unas 3.300 familias de Barakaldo solicitan en los últimos años las Ayudas de Emergencia Social (AES), destinadas a personas con pocos recursos para afrontar gastos vitales como el alquiler o la hipoteca, la alimentación y la atención sanitaria que no es cubierta por Osakidetza. Según apuntan desde Berri Otxoak, plataforma contra la precariedad y en defensa de los derechos sociales, este ejercicio algo más de un millar de familias están a la espera desde hace meses de que se tramiten y se abonen sus peticiones. «En muchos casos llevan desde febrero, cuando se inició el plazo, y son numerosos los expedientes que no se han abierto», ha afirmado a este periódico un portavoz del colectivo, denunciando la «mala gestión» del Ayuntamiento, asegurando que «nunca se había alargado tanto», hasta siete meses, la tramitación.

«Todos los años criticamos que no hay presupuesto suficiente, que no se cubren todas las demandas, pero tener que esperar tanto por una ayuda básica para llevar una vida digna no es de recibo. Es una falta de sensibilidad hacia las familias más vulnerables del municipio», han destacado, asegurando que en Bilbao se conceden «desde el inicio de año y en un plazo de unos 15 días».

«Son ayudas de emergencia pero ese término, con la gestión que realizan, es una contradicción en sí misma, obligando a vivir a mucha gente con incertidumbre», han añadido. Según remarcan, principalmente solicitan este tipo de subsidio en Barakaldo gente joven, personas que está pagando una hipoteca y que se encuentra en desempleo o en situación de precariedad laboral, y también mayores, «a los que no les llega la pensión para la atención que no cubre Osakidetza, o para afrontar derramas». También hay mujeres víctimas de violencia de género, como ha confirmado este jueves a EL CORREO el colectivo feminista Argitan.

Refuerzo para la atención

Por ello, desde Berri Otxoak exigen al Ayuntamientoa agilizar los trámites, poner en marcha «una actuación inmediata». El Consistorio, cuestionado por este diario, apunta que hasta la fecha este año se han recibido unas 1.500 solicitudes, destacando que junto al Gobierno vasco destinan 3,2 millones para garantizar estas ayudas. Además, aseguran que tramitan «como cada ejercicio, de forma progresiva» las peticiones. «Somos conscientes de que para muchas familias estas ayudas son muy importantes y por ello la semana que viene reforzaremos la atención con un servicio presencial», han añadido.