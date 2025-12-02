El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un buzón recoge desde este martes las cartas a Olentzero y los Reyes Magos. J. T.

El mercado de abastos de Barakaldo llenará todos sus puestos en la feria de Santo Tomás

Los locales vacíos acogerán a productores locales del territorio el 20 de diciembre

Laura González

Laura González

Barakaldo

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:43

Comenta

Decorado para la ocasión, el mercado central de abastos de Barakaldo se ha sumergido ya en la Navidad. De la mano de la asociación de comerciantes ABK este mes acogerá varias actividades, entre las que destaca la feria de Santo Tomás, el próximo sábado 20 de diciembre. Una jornada que se vivirá por tercer año en este lugar, pero será la primera vez de la mano de esta agrupación, en el interior de este espacio.

Una edición para la que se abrirán todas las lonjas, acogiendo las que permanecen vacías a varios productores del territorio, que ofrecerán cerveza artesana, talos y pastel vasco, entre otras cosas. El mercado también volverá a contar con un puesto de flores, desde el que organizarán un taller para los más pequeños.

La feria acogerá además la visita de Olentzero, quien también estará presente en el mercado los días 22 y 23 de diciembre. Ya hay instalado un buzón para que los txikis puedan depositar sus cartas con deseos. Quienes realicen compras estos días recibirán pases para saludar en persona al mágico carbonero, en unas jornadas cargadas de ambientación musical.

