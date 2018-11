«Es es el mejor regalo posible de Navidad» La cita estuvo presidida por el alcalde Josu Bergara. / Azahara García Sestao sortea los 47 pisos protegidos y tasados que contempla el plan de regeneración de los antiguos depósitos de Kueto A. GARCÍA SESTAO. Viernes, 23 noviembre 2018, 01:00

Llegar y besar el santo. Jon Redondo, tras solo un año apuntado en Etxebide, ya es adjudicatario de una de las 47 viviendas protegidas y tasadas que se levantarán en los antiguos depósitos de Kueto y que ayer se sortearon en Sestao. El acto estuvo dividido en dos sesiones, una a las 11.00 horas, para constituir el listado de los futuros propietarios de los 23 pisos de VPO, y otra a la una, para hacer lo propio con los 24 tasados.

En cualquier caso, un horario complicado para quienes trabajan, por eso este vecino sestaotarra no pudo estar presente, y fue su madre, Yolanda, la que entre lágrimas recibía primero la noticia, «estoy muy nerviosa y muy emocionada, hoy en día que te toque uno de estos pisos es el mejor regalo de navidad». Llegó con pocas esperanzas, no contaba con que la suerte favoreciera a su hijo. Sin embargo, al ser el único solicitante de vivienda adaptada no hizo falta ni meter su número en el bombo, ya que se le otorgó directamente.

A por el décimo de lotería

Los que sí deben su futuro al azar son una pareja de sestaorras, que no quisieron dar su nombre por encontrarse en horario laboral. El número 37 es el que les ha cambiado la vida, tanto que confesaron que «vamos a ir ahora mismo a buscar un décimo de lotería que acabe así. Sin duda, nos ha dado suerte». El auditorio de la Escuela de Música fue el escenario para realizar, ante notario, el sorteo de los inmuebles proyectados para la zona de Kueto. 118 personas optaban a las VPO y 70 a las tasadas.