La Margen Izquierda sale a la calle para gritar contra la violencia machista Con motivo del 25N el colectivo feminista Argitan convoca una manifestación este martes en Barakaldo y participará en otra marcha el sábado, desde Sestao a Santurtzi, junto a diversas agrupaciones

Laura González Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:24 Comenta Compartir

Con el lema 'Ni un paso atrás contra las violencias machistas', la asociación feminista Argitan, que está a punto de cumplir tres décadas de trayectoria, llama a salir a la calle ese martes con motivo del 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una manifestación que partirá a las 19.30 horas desde la Herriko Plaza de Barakaldo, hasta el parque de Los Hermanos. «No queremos más asesinatos, no queremos más desahucios, porque no permitimos más abandono institucional, porque no nos tragamos más marketing de lazos y puntos morados. Porque la vida de las mujeres importa y porque la lucha feminista es inseparable de la justicia social», han remarcado.

Además, este centro asesor de la mujer también participará el sábado en la XVI edición de la marcha contra las violencias machistas que volverá a recorrer la Margen Izquierda. Convocada por numerosas agrupaciones feministas y asociaciones de la comarca, partirá a las 11.30 horas de la plaza del Kasko. Desde allí atravesará Portugalete y culminará en Santurtzi, a partir de las 13.00 horas, en el parque central.

«Esta cita es el resultado del esfuerzo colectivo de muchas mujeres y organizaciones que, con su compromiso, han mantenido viva la lucha contra las violencias machistas en nuestras comarcas. Desde su inicio, la marcha ha sido un espacio de encuentro para miles de mujeres de la Margen Izquierda y la Zona Minera, un espacio de unión, de solidaridad y de apoyo mutuo, siendo un altavoz para diversos colectivos feministas y una herramienta de lucha colectiva y de denuncia», han apuntado, antes de remarcar algunos casos que ha dejado esta lacra este año. «Dos mujeres asesinadas a manos de sus hijos, tres mujeres asesinadas por sus parejas y una niña asesinada por su padre… Cada nombre, cada fecha, nos recuerda que no son cifras, sino vidas arrebatadas, y que la violencia machista adopta múltiplesformas».

2.724 mujeres víctimas en Bizkaia este año

Desde Argitan han remarcado que, contando con los datos oficiales del Gobierno vasco, «en Euskadi, hasta septiembre de este año, se han contabilizado 4.338 mujeres víctimas de la violencia machista; 2.724 mujeres en Bizkaia, y 5.334 agresiones machistas». «El machismo nos mata, en Euskadi, desde 2003, año en que se empiezan a hacer registros, 131 mujeres y 13 niñas y niños han sido asesinadas, y en este 2025, otras cinco mujeres y una niña han sido asesinadas».

Este colectivo feminista con sede en Barakaldo ha pedido un cambio de rumbo en las instituciones afirmando que «sin empleo ni salarios dignos, sin reparto de los trabajos de cuidados, sin acceso a una vivienda, sin prestaciones sociales accesibles, rápidas y suficientes, no se puede escapar de las violencias machistas».

Temas

Mujeres

Barakaldo