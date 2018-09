En marcha por las segundas oportunidades Fernando Alonso Echevarria lleva un año entrenándose. / E. C. Fernando Alonso, vecino de Zalla, hará una travesía de 250 kilómetros en favor de la asociación penitenciaria Bidesari SERGIO LLAMAS ZALLA. Miércoles, 19 septiembre 2018, 02:00

El zallense Fernando Alonso Echevarría afrontará 250 kilómetros de travesía para ayudar a que las distancias no sean un problema para la asociación Bidesari. Lo hará del 26 al 29 de este mes, en una prueba entre la localidad burgalesa de Castrillo de la Reina y el municipio encartado en el que reside, sin apenas paradas. El lema será: 'Reta tu solidaridad'.

Con esta acción espera recaudar dinero y visibilizar la labor que el colectivo de la Pastoral Penitenciaria realiza para dar una segunda oportunidad a las personas privadas de libertad. Los ingresos que se obtengan con la venta de kilómetros (5 euros) y pulseras conmemorativas (2 euros) irán para renovar la furgoneta con la que Bidesari realiza todas sus salidas, actividades de voluntariado e iniciativas solidarias.

Ya es posible colaborar a través del Centro Terapiat, en la calle Bizkaitarra de Mimetiz (Zalla) que sortea un sesión de masaje entre los participantes, o desde la web de Bidesari (www.bidesari.org). La furgoneta, para cuya adquisición también se han organizado otras iniciativas como mercadillos solidarios, no es baladí. La actual ha recorrido unos 17.000 kilómetros anuales desde 2004, y ha permitido visitar a más de 2.000 personas en los centros penitenciarios de Basauri, Álava y Dueso (Cantabria). «La usamos para todo. Cada año trabajamos en diferentes proyectos con unas 350 personas y realizamos acciones en centros educativos con más de 500 jóvenes», resumió el director de Bidesari, Oscar Jiménez.

De hecho, el colectivo prepara una segunda edición de la campaña de sensibilización que el pasado curso realizó en varios institutos. Entonces algunos presidiarios acudieron a las aulas para narrar a los alumnos de primera mano los problemas a los que les condujeron el uso de las drogas. Este año la iniciativa se repetirá en ocho centros, comenzando por el de Somorrostro, en Muskiz.

Preparar el cuerpo

Aunque el reto deportivo que hará posible esta campaña comenzará dentro de una semana, su protagonista lleva ya un año preparándose. «Había llegado a hacer 120 kilómetros, pero nunca me he enfrentado a una distancia como ésta», reconoció Alonso. Por eso, se ha centrado en ganar musculatura, ya que prevé destruir mucha durante la prueba, y en entrenarse contra la fatiga. «Para ir preparando el cuerpo durante el año he hecho pruebas de 100, 70 y 50 kilómetros», señaló el hombre, que ya tenía el recorrido desde hace tiempo en la cabeza.

La llegada a Zalla no pasará desapercibida. Si todo va bien, será el día 29 hacia las 14.30 horas, coincidiendo con las fiestas de la localidad. «Es el día grande y como hay comidas de comparsas, la idea es que la plaza esté llena de gente», anunció el deportista, que ya ha participado en citas destacables como las dos primeras ediciones del 'Camino Enkartado' por etapas o la 'Ultra Apuko Extrem', entre otras.

Alonso contará con un vehículo de apoyo en el que su esposa y un compañero deportista que también es miembro de Bidesari le proporcionarán avituallamiento y mudas. Sólo se detendrá cuando sea estrictamente necesario.