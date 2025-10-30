Una marcha y una ruta en bici para poner en valor la vía verde Montes de Hierro La cita cuenta ya con 400 inscritos y se celebrará el próximo domingo día 9, con Sopuerta como punto de llegada

Con el fin de poner en valor la vía verde Montes de Hierro, la asociación de desarrollo rural Enkarterrialde, junto a los Ayuntamientos de Abanto, Artzentales, Galdames, Muskiz, Sopuerta y Zierbena, han lanzado la segunda edición de Bideberdeate, una marcha y una ruta en bicicleta que se desarrollará el próximo domingo 9 de noviembre.

Esta iniciativa, que espera consolidarse como una actividad deportiva y de ocio para visibilizar el antiguo trazado minero, combinando la naturaleza y el patrimonio con el ocio saludable y la historia del entorno, cuenta ya con unos 400 inscritos. El plazo permanecerá abierto hasta el día 2, a través de la web www.buscametas.com.

La marcha tendrá un recorrido de 25 kilómetros, y arrancará desde la oficina de turismo de Zierbena, a las 08.30 horas, culminando en La Baluga, en Sopuerta. Habrá otro itinerario más corto, de 11 kilómetros, que partirá del frontón de Traslaviña, en Artzentales, a las 11.00 horas. Al igual que el año pasado, se ha organizado también un recorrido guiado de 35 kilómetros en bicicleta eléctrica, que incluye una visita al Museo de la Minería. En esta ocasión, tanto la salida como la llegada se realizará en Sopuerta, en el frontón de Santa Ana, a las 10.00 horas. Esta modalidad ya está completa desde la primera semana de la apertura del plazo de inscripción.

Sorteos

Al margen de eso se realizarán también otras actividades y pruebas en el frontón durante toda la mañana, con el mismo objetivo de dar a conocer la vía verde a su paso por los diferentes municipios y el pasado tanto de la Zona Minera como de Las Encartaciones, íntimamente ligado a los yacimientos de minerales. Este viejo recorrido obtuvo el primer premio a la Excelencia en los European Greenways Awards hace apenas unos días.

Las inscripciones tienen un precio de 15 euros por persona, y entre todos los participantes se realizarán sorteos de packs, bonos o menús de empresas vinculadas a la vía verde. Además, los inscritos podrán disfrutar de una degustación de alubias a cargo de la Cofradía de la Putxera de Balmaseda.