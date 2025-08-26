La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi

Nuevo incidente en un piso de menores tutelados de Bizkaia, tras el reciente apuñalamiento a una educadora por parte de un menor a comienzos de ... julio en Bilbao. Según un comunicado interno al que ha tenido acceso este periódico, el domingo 17 tuvo lugar «un nuevo episodio de agresión grave en Santurtzi, en un hogar de la red básica de acogimiento residencial del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS).

De acuerdo al informe, el incidente se produjo cuando acudió a este recurso residencial «la madre de una menor tutelada». «Llevaba mucho tiempo amenazando a las educadoras» y «propinó una fuerte paliza» a una de las profesionales. Eso generó «una situación de pánico en presencia de cinco menores del hogar, aterrorizados y con ataques de pánico».

En ese momento debería haber estado «una sola» educadora por turno. Sin embargo, una segunda trabajadora, «que se había incorporado antes de su hora y a la que también agredió físicamente», llamó a la Ertzaintza, «evitando con ello consecuencias que podrían haber sido irreversibles».

Portavoces de la Policía autonómica confirmaron que recibieron una llamada por el incidente, pero no llegaron a intervenir «porque la mujer se marchó y no se interpuso denuncia». Fuentes sindicales del IFAS precisaron que se trata de «una incidencia interna, que es leve y se tiene que gestionar de manera interna». El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco, por su parte, ha lamentado lo que califica como «escalada de violencia» y exigido condiciones «justas, seguras y dignas» para los empleados.