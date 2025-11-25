«La lucha debe ser diaria, colectiva y firme» Miles de personas se enfrentan a la lluvia y al frío para salir a las calles de la comarca a gritar 'NO' contra la violencia de género

Laura González | Diana Martínez Barakaldo / Santurtzi Martes, 25 de noviembre 2025, 20:21

Una lucha reivindicativa pasada por agua. A pesar del mal tiempo, miles de personas salieron este martes a las calles de la comarca para gritar alto y claro 'NO' contra la violencia machista. En Barakaldo, la lluvia y el viento no impidió que ya entrada la tarde, centenares de personas recorrieran el centro del municipio en una marcha convocada por Argitan, colectivo feminista que lleva casi tres décadas embarcado en esta misión, bajo el lema 'Ni un paso atrás contra las violencias machistas'. Por la mañana, escolares del colegio Salesianos y de El Pilar dieron forma a un muro con piedras y mensajes de igualdad. «Esta lucha tiene que ser diaria, colectiva y firme», apuntó la alcaldesa, Amaia del Campo, afirmando que frente a cualquier ataque «no podemos permanecer calladas».

Mensajes y pancartas feministas abrieron el acto institucional en Santurtzi, donde centenares de personas, la mayoría escolares, se concentraron en el parque Gernika, donde se homenajeó a Maricarmen Azkona, el rostro visible de las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. Fallecida el pasado mes de octubre, esta vecina de la localidad marinera luchó de manera incansable por mejorar la calidad de vida de las personas en silla de ruedas y, durante 30 años, a visibilizar esta lacra sobre las mujeres que sufren una discapacidad. «Su vida estuvo dedicada a la lucha por la discapacidad. Tuvo una batalla constante y apasionada, y tenía un inmenso corazón. Nos enseñó que la discapacidad no es una barrera, solo otra manera de vivir. Su luz seguirá brillando y guiando nuestro camino», expresó su compañera de Apdisa (asociación de personas con discapacidad de Santurtzi), Mariví Vivar.

La Corporación municipal de Portugalete también mostró su rechazo a la lacra machista en un acto ante el Consistorio, al igual que en Sestao, donde centros escolares lideraron la protesta en la plaza San Pedro y mujeres mayores participaron en un taller de lecto escritura.

Dos marchas

En la Zona Minera, la lluvia obligó a cancelar la marcha escolar en Muskiz y se trasladó el acto al Instituto de Educación Secundaria de la localidad minera, donde se leyó el manifiesto ante centenares de escolares y la corporación municipal. En Abanto, por su parte, otra marcha ciudadana partió desde la Fuente Marciano hasta el 'punto morado' del Consistorio.

En Zalla decenas de personas secundaron también una concentración que partió desde Arangoiti. Una reivindicación que no se queda ahí ya que proseguirá el fin de semana en la comarca con sendas manifestaciones. El sábado se recorrerá la Margen Izquierda (a las 11.30, desde la plaza del Kasko de Sestao hasta Santurtzi) y el domingo, la Zona Minera (con salida a las 11.00 desde Atxiga en Zierbena y llegada en la casa de cultura del mismo municipio).