'Loona', el robot con Inteligencia Artificial que acompaña a los mayores que viven solos El laboratorio urbano de Ortuella arranca con un proyecto pionero destinado a mejorar la salud mental y bienestar emocional de la tercera edad

Diana Martínez Ortuella Martes, 21 de octubre 2025, 18:03

El laboratorio urbano de Ortuella arranca con un proyecto pionero destinado a mejorar la salud mental y bienestar emocional de las personas mayores que viven solas. Se trata de 'Loona', un pequeño robot con Inteligencia Artificial (IA) que acompaña al usuario. Interactúa con él, puede mantener conversaciones mediante ChatGPT, detecta emociones y caídas, permite el acceso en remoto y aprende en tiempo real para mejorar sus prestaciones.

El objetivo del proyecto es validar la hipótesis de que la IA puede aliviar los efectos de la soledad, uno de los grandes retos de la sociedad actual, ya que a nivel estatal el 64% de las personas mayores experimentan en alguna medida sentimientos de soledad no deseada, mientras que el 14,8% experimenta una soledad que se puede calificar de grave o muy grave.

«Queremos que Ortuella sea un municipio que apuesta por la innovación con impacto social. Este proyecto es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede ser una aliada para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores», señala el alcalde, Saulo Nebreda, quien recuerda que el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de usar sus instalaciones públicas con el fin de que faciliten las pruebas necesarias para validar una oportunidad de negocio.