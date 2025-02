«Llevamos medio año con el pitido de Oxinorte, estamos desamparados»

Laura González Lunes, 24 de febrero 2025, 19:00 Comenta Compartir

Desde el pasado 25 de agosto, hace seis meses, se antoja complicado descansar en el barrio de Lutxana, y en otros puntos de Barakaldo, como Cruces y Rontegi. El motivo no es otro que el pitido constante emitido por la fábrica química Oxinorte, que en principio la compañía apuntó que se trataba de una «incidencia perfectamente normal dentro de una actividad industrial», tras la puesta en marcha de la factoría después de acometer las labores ordinarias anuales de revisión y mantenimiento de las instalaciones. Pero medio año después, para desesperación de los vecinos, el problema sigue, y sin ofrecer apenas explicaciones no han dado con la solución.

El Ayuntamiento, en el mes de noviembre, emitió una sanción contra la empresa, «por incumplir de manera reiterada la normativa vigente». En ella se recogía el cierre «temporal parcial, por el plazo de tres meses», y en «horario nocturno» (de 23.00 a 07.00 horas) de la zona generadora del foco del ruido, además del pago de 11.800 euros; pero todavía a fecha de hoy no ha sido efectiva. Oxinorte decidió realizar alegaciones, unos argumentos que están estudiando desde hace unos dos meses los técnicos municipales. Hasta que no finalice este proceso y se puedan descartar las justificaciones de la compañía no se podrá requerir el pago de la multa, ni el cierre por las noches.

Según ha confirmado el Ayuntamiento a este periódico, «pronto» estará listo el documento, y mientras tanto «se mantiene la vigilancia sobre los niveles de ruido que emite la empresa», explicaron desde el área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural. Por su parte, integrantes de la Asociación Vecinal Villamor, que ya ha acudido a pedir ayuda al Ararteko, solicitan al Consistorio agilizar los trámites, con «una actuación efectiva». «No hay derecho, deberían de haber buscado una solución momentánea, porque seguimos igual que al principio. Parece que nos están tomando el pelo, sentimos mucha rabia e impotencia», ha declarado este lunes a EL CORREO Pedro Bilbao, afirmando que siguen realizando mediciones por su cuenta. «Gracias al parque nuevo que han abierto en Serralta muchos se están dando cuenta de lo que suena. Parece que rebota contra las paredes de piedra y se escucha más. Hemos llegado a registrar hasta 80 decibelios».

Izaskun Álvarez es otra de las vecinas que vive a escasos metros de la fábrica, donde se producen nitrógeno y oxígeno medicinal. El constante pitido hace imposible el descanso y ha provocado que su hija pequeña, que padece una cardiopatía, necesite atención del neurólogo. «Es horroroso, no pensábamos que iba a durar tanto. Estamos desamparados. Es un ruido al que no te puedes acostumbrar porque unas veces suena más y otras menos, o arranca como una explosión y te despierta por las noches».

Al Parlamento y a la Fiscalía

Desde la agrupación vecinal planean nuevas concentraciones en los próximos días y mantienen su idea de llevar la situación hasta el Parlamento vasco, y también a la Fiscalía de Medio Ambiente. «El Ayuntamiento creíamos que tenía buena actitud y parecía que iba a hacer algo pero seis meses después seguimos esperando. Estamos abandonados. Sabíamos que el cierre no se iba a producir de un día para otro, pero es ya mucho tiempo soportando esta situación. ¿Si ya se pagó a una empresa para hacer mediciones y un estudio, ahora qué se está haciendo con las alegaciones?», ha afirmado Izaskun, reclamando una rápida actuación para poder volver a descansar en sus propias viviendas.