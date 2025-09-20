El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Janire García recuerda que cuando le dijeron que Liber 2000 estaba disponible pensó: «Tengo que hacerme con ella sí o sí». Mireya López
Este negocio no se cierra

Janire García, Librería Liber 2000: una segunda vida para esta librería, 'refugio friki' y centro de reunión

Coger las riendas de este negocio de Portugalete supuso para Janire el cambio de vida que necesitaba y cumplir «la ilusión de mi vida»

Laura A. Izaguirre

Con la colaboración del departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco

Sábado, 20 de septiembre 2025, 01:07

Hay comercios que se convierten en pequeños refugios, tanto para quienes los regentan como para sus clientes. La Librería Liber 2000 lo fue para Janire ... García en un momento vital complicado. «Soy contable y llevaba 10 años trabajando en una asesoría, hasta que mi salud mental y física empezó a resentirse y vi que necesitaba un cambio», recuerda. Lectora empedernida, «la ilusión de mi vida siempre había sido tener una librería, así que empecé a preguntar, a mirar locales y a tantear la inversión que se necesitaba», confiesa.

