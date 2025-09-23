Una inyección de 12 millones mejorará los accesos para hacer 1.384 pisos en Sefanitro El convenio firmado entre el Ayuntamiento y los dos bancos propietarios de gran parte del solar abre el periodo de alegaciones para su aprobación

La mejora de la conexión de todo el barrio de Lutxana, y de esta zona con el centro de Barakaldo y también con el entorno de Urban-Galindo, y la creación de espacios peatonales para un mejor tránsito hacia la carretera que comunica los núcleos más próximos a la ría, son varias de las actuaciones que se contemplan realizar ligadas a la regeneración prevista sobre los terrenos de Sefanitro, donde se llevará a cabo una megapromoción de 1.384 viviendas. Todo ello, además de la construcción de un centro cívico con servicios socioculturales, deportivos y administrativos que ofrezcan atención al ciudadano, y la rehabilitación del cargadero mineral de la desaparecida factoría, se recoge en un convenio firmado entre el Ayuntamiento y los propietarios de gran parte del solar, Caixabank y Kutxabank.

Este documento, que según el Consistorio aglutina actuaciones que no pueden ir en la modificación urbanística para despejar el camino a este plan, «y que son claves para el desarrollo de Sefanitro y de Lutxana», se llevó para su segunda aprobación inicial al pleno del mes de julio, obteniendo el voto favorable del equipo de gobierno (PNV-PSE) y del PP, y la negativa de Bildu y Elkarrekin Barakaldo. Este martes, tras su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, ha arrancado un plazo de 20 días de exposición pública, tiempo en el que el documento podrá ser examinado y se podrán realizar y presentar alegaciones.

Con este acuerdo tanto Caixabank como Kutxabank se hacen cargo de las mejoras anteriormente citadas, desembolsando para ello 10,5 millones de euros. El Ayuntamiento también tendrá que hacerse cargo de parte de estas obras, asumiendo, según indica el departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación, el importe del IVA, que asciende a unos 2 millones de euros. Según figura en el convenio, cuando todo esté en marcha la administración local será la que decidirá a qué actuaciones se les irá dando prioridad, «hasta el límite máximo del importe ingresado por los propietarios», siendo la encargada de llevar a cabo la licitación de las obras.

También deberá presentar un programa de actuación en el que se incluyan las fases, el desarrollo y la forma y los plazos de ejecución de estas actuaciones en los seis meses posteriores al momento en el que se produzca la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de ordenación Urbana de Barakaldo en el área Sefanitro. En julio se dio luz verde a la aprobación provisional de una nueva modificación, tras varias sentencias que lo han ralentizado en los últimos años, por distintos recursos de la plataforma vecinal y ecologista Barakaldo Naturala.

Acciones legales contra el plan

El colectivo ya indicó hace dos meses que volverá a iniciar acciones legales de nuevo contra el plan urbanístico en Sefanitro, y contra la firma del convenio ligado al mismo, que consideran «ilegal». Según señalan, esta operación conllevará «el trasvase» de unos 15.000 metros cuadrados de terreno de edificabilidad pública a Caixabank y Kutxabank, y habrá además una reducción de superficie destinada a vivienda protegida.

