El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de una sesión plenaria celebrada este año. E. C.

El interventor de Barakaldo quiere reforzar el control del gasto de los partidos

Ha emitido informes en los que solicita un cambio de método pese a que las formaciones consideran que se sigue el mismo proceder que en otras administraciones y que todo está avalado por el Tribunal de Cuentas

Laura González

Laura González

Barakaldo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:36

Comenta

Choque de interpretaciones por la justificación del dinero recibido cada año por los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Barakaldo. Pese a existir para ello un convenio, como en el resto de instituciones y administraciones, y que todo está avalado por el Tribunal de Cuentas, el interventor municipal ha emitido varios informes desfavorables en los últimos años, en los que recomienda cambiar el método de trabajo. El técnico solicita que se justifique de una manera más precisa en qué se han empleado las aportaciones recibidas por las formaciones para realizar sus labores.

Esta medida, que se refiere a partidas de gastos de la anterior legislatura, desde 2021 a 2023, conllevó ya alegaciones de todos los grupos (salvo del PP, que con un concejal en el pasado mandato no tuvo asignación), al entender que se había hecho ya de manera correcta. Pese a ello, y a mostrarse en contra de esa interpretación, el PNV inició desde Alcaldía un procedimiento de reintegro que, al no tratarse del órgano competente, tiene que volver a lanzarse desde el Pleno. El pasado día 6, en una sesión extraordinaria, solo los jeltzales avalaron iniciar un nuevo expediente, que por mayoría no fue aprobado. Este viernes, en la tercera cita no ordinaria del mes, que apenas duró dos minutos, se dieron cuenta de varios informes del área de Intervención, con la intención de volver a iniciar el proceso, pese a que las posturas siguen siendo las mismas.

155.000 euros

Traducido a cifras, la medida tiene por objeto instar a las cuatro formaciones mencionadas a devolver en total unos 155.000 euros, los importes que se considera indebidamente justificados. A pesar de las opiniones contrarias, y a que el PNV afirma que se guarda el derecho a seguir presentando alegaciones, la formación jeltzale ha apuntado a este periódico que la alcaldesa «está obligada a iniciar el trámite para la devolución» y que «existen informes que así lo avalan».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a las tres familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  6. 6 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  7. 7 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  8. 8 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  9. 9

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  10. 10 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El interventor de Barakaldo quiere reforzar el control del gasto de los partidos

El interventor de Barakaldo quiere reforzar el control del gasto de los partidos