La inhabilitación por incompatibilidad de un edil del PNV sacude el pleno de Santurtzi

Sorpresa e indignación este jueves en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Santurtzi, donde la aprobación de un mero trámite dentro del proceso de consolidación pasó a convertirse en motivo de tensiones, críticas y acusaciones de irregularidad. La sesión debatía la incompatibilidad de Edorta Rodrigo, portavoz jeltzale y edil de Promoción Económica, Urbanismo y Turismo, para el ejercicio simultáneo de su cargo de concejal y como 'técnico medio' del centro de formación profesional básica CIFO. El punto debía ser un mero trámite, como suele ser habitual en estos casos, ya que un edil no puede ocupar el escaño al mismo tiempo que un puesto de funcionario.

La oposición acudió al pleno con esta idea en mente, pero los ánimos se enardecieron cuando se conocieron todos los detalles. Tal y como explicó el concejal de EH Bildu Joxi Martín, se debe realizar primero un periodo de prácticas para ser nombrado funcionario, pero la intención del equipo de gobierno es «atrasar las prácticas hasta que Rodrigo deje de ser edil». Una situación que provocó las críticas unánimes de la oposición. «Debería o dejar el escaño o abandonar el proceso selectivo, porque si no, se paraliza dicho proceso dejando esa plaza vacía por un mínimo de dos años –hasta el fin del mandato–. Clarísimamente se ha traído a pleno un punto al que se quiere dar la vuelta para que el concejal pueda subirse al carro una vez concluido su periodo en el Ayuntamiento, demorando 'sine die' estas pruebas», apuntó el portavoz socialista, Juan Andrades.

La alcaldesa, Karmele Tubilla, intervino afirmando que dos informes jurídicos –uno de la Diputación y otro de una empresa externa– avalan la decisión. Una declaración que causó estupor en la bancada de la oposición. «Dice que ha habido una consulta jurídica externa, que tendrá su consiguiente partida económica, pero no existe un expediente al respecto. Dejen de vacilarnos», bramó Luis Ángel Urdiales, del PP. Tras un receso de varios minutos, «apareció por sorpresa el informe, pero no teníamos tiempo humano para analizarlo. Tendría que haber una base jurídica para ver si hay ilegalidad o no en este movimiento», agregó Ainhoa Lopera, de Elkarrekin Podemos. «Nos ocultan información. Por arte de magia aparece un informe que tenían guardado en el cajón y que ni siquiera la secretaria conocía», denunció Andrades.

Desde el PNV explicaron que «no hay nada raro ni ilegal». «La incompatibilidad solo se produce cuando alguien accede a la plaza, pero no tiene que renunciar a ella. Tiene un plazo de 10 días para elegir entre ser funcionario en activo o ser concejal. Si elige ser edil, debe quedar en comisión de servicios especiales –mantener su plaza pero sin ejercer–. No hay trampa».

Proyecto urbanístico

Por otro lado, el pleno aprobó el estudio de detalle del proyecto urbanístico AGR-206 de Mamariga, que prevé construir 94 viviendas (de cinco alturas más ático) y 130 parcelas de garaje, además de dar salida a un callejón conectando Juan Crisóstomo de Arriaga con la calle Mamariga. «Una rehabilitación integral de una zona degradada», zanjó Rodrigo.