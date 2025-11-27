Ingresa en prisión la mujer detenida por su implicación en el incendio mortal de Barakaldo Acusada de un delito de homicidio, había mantenido varias disputas con los moradores del domicilio en el que se produjo el incidente hace dos semanas

Laura González Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:39 Comenta Compartir

La investigación llevada a cabo por la Ertzaintza, tras el incendio que el pasado 13 de noviembre, de madrugada, se originó en un edificio de cinco alturas en Barakaldo, en el barrio de Urban, y que provocó la muerte de un hombre tras saltar por una ventana para escapar de las llamas, ha concluido este jueves, dos semanas después, con el ingreso en prisión de una mujer de 44 años. Se le acusa de ser la presunta autora del siniestro ocurrido en la calle El Carmen.

Los agentes, tras realizar las indagaciones oportunas, procedieron este pasado martes a registrar el domicilio en el que reside esta persona, situado en el mismo municipio, y poco después se procedió a su arresto, según adelantó este periódico. La mujer, de nacionalidad española, había mantenido anteriormente varias disputas con los moradores del piso incendiado, tal y como resaltan desde el departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

La arrestada fue trasladada a dependencias policiales para continuar con las diligencias y este jueves, a mediodía, ha sido puesta a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión, acusada de los delitos de homicidio, incendio y daños.