Un incendio forestal en Güeñes corta una carretera y pone en jaque a los servicios de extinción

Un incendio forestal en Güeñes corta una carretera y pone en jaque a los servicios de extinción

El fuego se ha desatado entre La Quadra y Zaramillo de madrugada

H. Rodríguez

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:48

Los servicios de extinción de Bizkaia se afanan este viernes en sofocar un incendio forestal declarado de madrugada en Güeñes. Las llamas han obligado a cortar la BI3651 entre La Quadra y Zaramillo. El tráfico se ha tenido que interrumpir «en ambos sentidos» debido «a la caída de piedras», según han confirmado desde la Diputación Foral. Los responsables de tráfico aconsejan evitar esa vía y optar por el corredor del Cadagua.

