Un incendio forestal en Güeñes corta una carretera y pone en jaque a los servicios de extinción

Los servicios de extinción de Bizkaia se afanan este viernes en sofocar un incendio forestal declarado de madrugada en Güeñes. Las llamas han obligado a ... cortar la BI3651 entre La Quadra y Zaramillo. El tráfico se ha tenido que interrumpir «en ambos sentidos» debido «a la caída de piedras», según han confirmado desde la Diputación Foral. Los responsables de tráfico aconsejan evitar esa vía y optar por el corredor del Cadagua.

❌🌲🔥🚒 Errepidea ITXITA norantza bietan baso-suteagatik #Bi3651-an 12 Km-an #LaQuadra eta #Zaramillo artean.



❌🌲🔥🚒Carretera CORTADA en ambos sentidos por fuego forestal #Bi3651 Pk 12 entre La Quadra y Zaramillo.



☎️011#Trafikoa

El fuego, que comenzó sobre las 01.00 horas, permanece activo en dos focos. «Uno de ellos ya se ha perimetrado, pero el otro no debido a que está en una zona de acceso muy complicado. Avanza, eso sí, de forma lenta», explican las mismas fuentes. En la zona trabajan bomberos de los parques de Urioste y Zalla, así como retenes del Servicio de Montes y Basalan.

Con la llegada de las primeras luces del día, las autoridades barajan la posibilidad de utilizar medios aéreos para apagar las llamas. Sin embargo, «se trata de una zona en la que hay muchos tendidos eléctricos y las condiciones meteorológicas no son favorables». Las rachas de viento sur no están ayudando, como tampoco lo hace «que el monte esté muy seco porque no llueve».

Las previsiones tampoco apuntan a condiciones más favorables ya que el aire seguirá soplando toda la jornada y solo se espera «que caiga alguna gota al final del día», adelanta Euskalmet. Desde la Diputación se pide a la ciudadanía evitar la zona afectada y seguir las indicaciones de los agentes debido al riesgo por humo y cortes de tráfico.

Desde el organismo foral informan de que esta noche también se han producido un incendio en la zona de Markina, aunque ya ha sido extinguido. Aunque se suele relacionar el fuego en los montes con el verano, en Bizkaia la 'temporada alta' es otoñal, a partir de septiembre. Se debe principalmente a que durante el inicio de esta estación suelen predominar las vientos del sur que secan la vegetación de los montes.