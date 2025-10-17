«Implantar el bitcoin permitirá que los jóvenes compren más en el comercio local» El mercado municipal de Barakaldo, primero de Europa en contar con las criptomonedas como forma de pago, ve en esta herramienta virtual una «oportunidad» para impulsar los negocios de kilómetro cero

Diana Martínez Barakaldo Viernes, 17 de octubre 2025, 16:35 Comenta Compartir

'Innovar es crecer'. Con este lema, la asociación de comerciantes de Barakaldo ABK ha presentado oficialmente este viernes la nueva iniciativa de la entidad. Y es que el mercado de abastos implementará el bitcoin como forma de pago, convirtiéndose en el primero de Europa en contar con esta herramienta virtual. La práctica totalidad de los negocios se han sumado a la iniciativa. «Es una oportunidad para nosotros. Cuantos más métodos de pago tengamos, mejor, podremos atraer a más clientes», asegura David Stanca, al frente de un puesto de encurtidos, que a partir de la próxima semana comenzará con la instalación de la plataforma digital.

Quien ya lo tiene implantado es Izaskun Tejedor, que regenta una frutería en el mercado de abastos. «La propuesta nos pareció muy innovadora, podrá ser muy efectiva en el futuro. Juntamos lo tradicional del mercado con las nuevas tecnologías y formas de pago que están surgiendo», afirma a este diario, tras señalar que el beneficio estará vinculado a los jóvenes. «Son quienes más están metidos en redes y nuevas tecnologías. Con el bitcoin atraeremos a la gente joven para que conozcan los mercados de toda la vida. Hasta mi hijo me dijo 'ama, súmate que el bitcoin va a funcionar'».

Para muchos comerciantes el bitcoin era algo poco conocido que generaba dudas. «Más que nada por las noticias de fraude, lo ocurrido en Argentina... Y aquí no estaba muy instaurado aún. Pero al conocerlo más a fondo y saber que los bancos respaldan esta moneda, te hace valorarlo más», opina Tejedor. Precisamente, la información ha sido el primer paso de ABK a la hora de proponer implantar el bitcoin en el mercado. «Algunos conocían ya la moneda pero un número importante se extrañaba. Lo mejor que podíamos hacer era informar con profesionales del sector y después formar con un acompañamiento continuo para resolver cualquier duda. Se trata de algo que está regulado a nivel europeo también, todos los países se han ido adaptando para incluir la criptomoneda», explica Esther Magaz, presidenta de la entidad.

«Clientes potenciales»

«Conocemos los usuarios que hay, pero hay mucha clientela potencial que podría venir a aprovecharse de este servicio virtual que está en boga en todo el mundo», añade Magaz en relación al turismo. «El bitcoin es la fórmula más sencilla de pagar para los turistas. Debido al flujo que atrae Barakaldo con el BEC, es una oportunidad para los negocios locales». Durante la fase de implantación, se continúa con el acompañamiento individualizado para que todo vaya «lo más fácil y práctico posible» hasta que se arranque definitivamente con este método de pago, el próximo 18 de noviembre.

Hasta entonces, se explicará uno a uno cómo funciona el pago. «El pedido se asocia a un código QR generando ese cobro en la cuenta, y el comerciante le da el ticket de compra. Solo es un método de pago más. Y es sencillo, no hace falta ningún dispositivo en especial. Se puede hacer desde la tablet, ordenador o el móvil», explica Diana Santos, coordinadora de comunicación de ABK, que ha hecho una demostración en directo. «Es como pagar con el móvil teniendo la tarjeta vinculada», añade Tejedor desde la frutería.

Profesionales como Andoni Artiz, al frente de una pescadería, han recibido la iniciativa de forma positiva. «La instalación ha sido sencilla y se trata de otra forma de pago que llamará la atención de los jóvenes, el bitcoin podrá impulsar el comercio local», expresa. En su caso, ya tiene la experiencia de cobrar con bizum, tal y como señala un cartel que tiene colocado en su puesto. Desde Tximist Smash Burger, Gustavo Parmisari confirma que, en efecto, «es una oportunidad para que entre más gente al mercado. Todo lo que podamos hacer para sumar, sirve».