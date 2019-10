Imanol Arias, Silvia Marsó y José María Pau, en el Festival de Teatro de Santurtzi Imanol Arias recalará en Santurtzi el 23 de noviembre con la obra 'El coronoel no tiene quien le escriba'. / SKA El 40 aniversario del prestigioso certamen marinero, que arrancará el 31 de este mes y se prolongará hasta el 1 de diciembre, ofrecerá 17 obras de sala y cuatro de calle DIANA MARTÍNEZ Santurtzi Jueves, 3 octubre 2019, 13:18

El festival de teatro más veterano de Bizkaia alza el telón en Santurtzi. El certamen marinero, que cumple ya 40 ediciones, tendrá lugar desde el próximo día 31 de octubre hasta el 1 de diciembre, y cuenta con un presupuesto similar al del año pasado, 145.000 euros. «Celebramos 40 años de un festival que nos traerá un mes entero de teatro de calidad, variado y con precios populares, y con artistas de primera línea que harán que Santurtzi vuelva a estar en lo más alto de la programación teatral», ha expresado esta mañana la alcaldesa marinera, Aintzane Urkijo.

La cita contará con un total de 21 espectáculos: 17 se representarán en el escenario principal del Serantes Kultur Aretoa y cuatro en la calle Peatonal o en el parque Gernika en caso de lluvia. «Lo más destacable de este festival es la calidad», ha señalado la diputada de Cultura, Lorea Bilbao, quien también ha participado en la presentación oficial del evento. El certamen vuelve a contar con rostros conocidos como los de los actores Silvia Marsó, José María Pau, Imanol Arias, Nancho Novo o Emilio Gutierrez Caba, así como directores tan destacados como Carlos Saura, Mario Gas o Miguel del Arco.

El programa ofrece una amplia variedad de géneros. Entre los espectáculos destacan 'El cavernícola' (día 9), un monólogo de Nancho Novo sobre algunas diferencias entre hombres y mujeres, que llega a Santurtzi después de ser récord de funciones en Broadway y tras nueve temporadas en Madrid; 'Tito Andrónico' (día 16), una tragedia estrenada en el pasado festival de Mérida con actores como José Vicente Moirón, y 'La jauría' (día 22), obra a partir de las transcripciones del juicio a La Manada, con Miguel del Arco en la dirección.

También pasarán por el escenario marinero 'El coronel no tiene quien le escriba' (día 23), representación en la que Imanol Arias refleja lo injusto que es el mundo, pero a la vez la grandeza que puede alcanzar el ser humano, y 'Copenhague' (día 29), que tratará de un encuentro entre dos científicos –entre ellos, el actor Emilio Gutiérrez– con dos puntos de vista diferentes en la utilización de la ciencia al servicio de la guerra. Asimismo, Las Niñas de Cádiz llevarán a escena la manera más puta y salvaje de entender el carnaval de su tierra con 'Cabaré a la gaditana' (el 31 de este mes), mientras que Silvia Marsó se enfrentará a todos sus principios vitales y morales en '24 horas en la vida de una mujer' (día 1).

Del mismo modo, la compañía portuguesa Chapitó presenta su propia interpretación al estilo cómico-mordaz de la apoteósica obra de Shakespeare, 'Hamlet' (día 8). La famosa novela de Agatha Christie, 'Muerte en el Nilo', cobrará vida el día 15 bajo la dirección de Víctor Conde. Además, José María Pau interpretará al célebre orador romano en 'Viejo amigo Cicerón' (día 17). El director Mario Gas trae, asimismo, 'La Strada' (día 30), una obra donde la poesía y la miseria se unen para reflejar la Italia de la postguerra.

Por otra parte, los ciudadanos podrán disfrutar de los teatros de calle como 'Full House' –una fábula con mucho humor sobre la convivencia entre vecinos–, 'The incredible box' –que nos muestra a tres personajes en la cuerda floja del desastre– y 'Piti Peta Hofenshow' –una obra de improvisación con mucha locura–.

Guiño a la juventud

En sus orígenes, el certamen tenía lugar durante una semana y tenía una participación especial por parte de los jóvenes, «a quienes hemos querido hacer un guiño en esta edición en recuerdo a los inicios del festival», ha apuntado la regidora jeltzale. En ese sentido, como novedad este año se han programado obras hechas por y para jóvenes, del 3 al 6 de noviembre, además del teatro de calle 'Bidaia', el día 9 en el parque Gernika. Entre ellas se encuentran 'Un poyo rojo', 'Yolo you only life once' y '¿Qué fue de Ana García?'. «Obras variadas que contienen danza, circo o deporte», ha explicado el concejal de Cultura, Itsazain Ortolatxipi.

De la misma manera, el euskera estará presente en el festival con la pieza de humor 'Zoas Pake Santuan' (día 14), de los actores Mikel Laskurain y Ane Gabarain, así como la obra de teatro infantil y familiar, 'Pinocchio' (1 de diciembre), del veterano grupo Gorakada.

Los precios de las entradas de estos espectáculos van desde los 4 a los 20 euros. Además, para facilitar el acceso al festival se ha puesto a la venta un abono para todas las obras de sala, salvo la infantil y la de euskera, que cuesta 125 euros.