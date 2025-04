Laura González Viernes, 4 de abril 2025, 15:02 | Actualizado 15:36h. Comenta Compartir

«Estamos en racha y esperemos que esto siga y que demos aquí el Gordo de la Navidad este año». Así de entusiasta y feliz se ha mostrado este viernes Gustavo Fernández, dueño de la administración número 3 de Sestao, Lotería Landa, en el comienzo de la Gran Vía, después de haber repartido este jueves el bote de la Bonoloto, 1.652.028 euros. Toda esa cantidad ha ido a parar a un único acertante, que ha sellado allí su boleto con la combinación ganadora.

Ya en octubre de 2023 entregó el mayor premio que ha dado la Primitiva en Bizkaia, 39,2 millones de euros, un récord que todavía ostenta dicha administración. A finales de diciembre, en ese mismo sorteo, también repartió algo más de 93.000 euros, a un acertante de primera categoría, y este domingo en el Gordo de la Primitiva, 5.230 euros, que se unen a otros 1.330 euros al décimo de la pasada semana en la Lotería Nacional, y a los 60.000 euros del sorteo de Navidad de 2023, tras vender una serie de un quinto premio. «Hemos cogido carrerilla y ya no nos para nadie», bromea.

Del ganador de los 39,2 millones no ha sabido aún su identidad, «fijo que con esa cantidad habrá empezado una nueva vida». «De este nuevo ganador supongo que pasará lo mismo y tampoco me vendrá a decir, pero tengo claro que fijo que ha sido una persona del pueblo porque no somos un municipio turístico y aquí casi todos los clientes son los del día a día. Es muy ilusionante volver a hacer millonario a alguien de Sestao, en una comarca tan necesitada como la Margen Izquierda. Con esa cantidad además, bien administrada, te puede solucionar la vida, es un desahogo importante», afirma, asegurando que cuando conoció anoche que había dado otro premio durmió «muy a gusto, sabiendo que había hecho muy feliz a alguien».

