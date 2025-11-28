La IA repasa el pasado de Portugalete

Diana Martínez Portugalete Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:09 Comenta Compartir

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y sin duda ayuda a vislumbrar cómo era el pasado. Las gentes, las costumbres, las tradiciones, las calles... El archivo digital fotográfico que la extinta Fundación El Abra –creada hace tres décadas con el fin de poner en valor la historia de Portugalete mediante colecciones de libros y fotografías de los siete siglos de la villa– cedió al Ayuntamiento jarrillero, y que está en proceso de catalogación para que pueda ser consultado por la ciudadanía, ha servido a Rubén Las Hayas, que capitaneaba la entidad local, para dar forma al nuevo 'cuaderno portugalujo', editado y financiado por el Consistorio. Se trata de una serie de librillos con historia y fotografías de los 700 años de Portugalete.

Disponible para la ciudadanía en el centro cultural Santa Clara y en la biblioteca municipal –se han editado 3.000 ejemplares, aunque se podrá descargar y consultar su versión digital en la web municipal–, este último ejemplar (la edición número 36) versa sobre «las personas que ejercieron sus oficios o labores en nuestras calles y que en la actualidad casi han desaparecido». Hablamos de una treintena de páginas que reúnen un centenar de estampas entrañables. Desde las aldeanas y su mercado de la plaza, las dedicadas a preparar el palangre en el muelle viejo o las que vendían el pescado, hasta aquellos puestos de chucherías que se mantienen vívidos en la memoria de los más veteranos. Todo un homenaje al pasado de la villa y sus gentes.

Mercado de cerdos en la actual plaza de la Ranchería. Debajo, arriero en la barcaza del Puente Colgante y carboneros recorriendo las calles del centro.

«Las fotos que tenemos son las que nos sirven para mostrar nuestra historia», recalca Las Hayas. Y es que, «viéndolo en imágenes es más fácil de entender para los más jóvenes, les entra por los ojos. Y a los mayores nos trae recuerdos», añade. Por estas páginas pasan también el mercado porcino que se celebraba en la actual plaza de la Ranchería, que en aquel entonces era conocida como 'de los cerdos'. El libro también recopila imágenes del reparto de suministros a los comercios con carros tirados por caballos y los servicios de carruajes, que luego serían sustituidos por camionetas o taxis.

También se muestran «oficios que se fueron perdiendo como las añas, los carboneros, los mieleros, la colchonera... Y otros que se asoman a la extinción, como las aldeanas –cuyo tradicional mercado continúa celebrándose–, carameleras, churreros, el afilador...», recalca la alcaldesa. Marijose Blanco subraya que trabajos así «nos conectan con ese pasado que nos ha hecho ser lo que somos hoy en día. Es importante que no se pierda, sobre todo para las nuevas generaciones; que sepan cuáles fueron los esfuerzos que sus antepasados hicieron para que los que estamos aquí hoy seamos como somos».

Con el fin de mejorar la calidad de estas fotografías, los promotores de esta inciativa han recurrido a la inteligencia artificial (IA) para restaurar algunas y dar un toque de color a estas imágenes de la historia jarrillera. «Se muestran de forma muy digna, sólo han sido tratadas para ganar nitidez», dice la regidora.