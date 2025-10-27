El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los productos más distribuidos fueron lácteos, congelados y conservas. San Juan de Dios

El hospital San Juan de Dios repartió más de 14.000 kilos de comida a más de 200 personas sin recursos

El 16,5% de los beneficiados han sido niños menores de 12 años, y también se distribuyó ropa y juguetes

Diana Martínez

Santurtzi

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:59

Comenta

Santurtzi vuelve a mostrar su faceta más solidaria. El hospital San Juan de Dios repartió durante el pasado ejercicio un total de 14.675 kilos de productos alimentarios a 223 personas de la localidad marinera, en el marco de su programa de ayuda alimentaria a personas en riesgo de exclusión social y familias sin recursos, que desarrolla en colaboración con el Banco de Alimentos de Bizkaia y el Ayuntamiento. Los productos más distribuidos fueron los lácteos (el 26,5%), congelados y conservas (15,1%), arroz (13,5%) y los alimentos de repostería y precocinados (8,7%).

El objetivo de este programa no es solo cubrir necesidades inmediatas, sino ayudar a las familias a mejorar sus condiciones de vida de manera estable. «Nuestro mayor deseo es que este programa sea, cada vez más, una herramienta de transición hacia una mejora real en las condiciones de vida de las familias. Que sirva como un punto de apoyo temporal en momentos difíciles, pero que esté vinculado a otros recursos que fomenten la inserción laboral, la vivienda digna o la salud, de forma que las personas puedan salir de la situación de vulnerabilidad de manera estable», ha explicado Iraide Sesmero, trabajadora social del hospital y coordinadora del área de voluntariado.

En total se han beneficiado de este programa 223 personas, de las cuales el 16,5% son niños menores de 12 años, mientras que el 83,5%, población adulta. Cabe destacar que, en julio y diciembre, se aprovechó la entrega de ayuda alimentaria para proveer a las familias ropa y juguetes, favoreciendo la satisfacción de otras necesidades materiales, emocionales y sociales.

