Urgente Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y dos personas rescatadas

Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y dos personas rescatadas

Las llamas se han desatado en una vivienda de la calle El Carmen poco antes de las seis de la mañana

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

Una persona ha resultado herida muy grave y dos más han sido rescatas por el incendio de una vivienda ubicada en la calle el Carmen de Barakaldo, según han confirmado desde el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. El siniestro se ha producido a las seis menos diez de la mañana en el tercer piso de un bloque de cinco alturas. Según las mismas fuentes uno de los habitantes de la vivienda se habría precipitado por la ventana cuando huía de las llamas.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos, unidades de la Ertzaintza y la Policía Municipal de Barakaldo, además de varias ambulancias. En estos momentos los sanitarios atienden a la persona que se encuentra en estado grave. Los servicios de extinción de incendios han logrado sacar de la vivienda a dos de los ocupantes mientras que también se ha evacuado a varias personas más de viviendas cercanas.

La alcadesa de la localidad fabril, Amaia del Campo, ha acudido a lugar de los hechos.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

