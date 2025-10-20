Hallan una destacada escultura en las ruinas de una iglesia de Sopuerta

Un tesoro escondido entre la maleza. Un equipo del museo de Arte Sacro de Bilbao, en colaboración con el vicario de la zona de Sopuerta, ... rescató hace unos meses una valiosa escultura que había permanecido oculta en un viejo edificio del municipio encartado desde hacía décadas. En concreto se trataba de un ángel custodio, «en sorprendente estado de conservación», que se levantaba en las ruinas de la antigua iglesia de San Cosme y San Damián, en la zona del antiguo cementerio.

Una obra que tras ser analizada por expertos han comprobado que lleva la firma del artista bilbaíno José Larrea (1890-1976), miembro de una «prestigiosa saga» de escultores, «conocida por su extensa labor en el ámbito religioso y escultórico de Bizkaia», tal y como han destacado desde la pinacoteca, ubicada en el antiguo convento de las dominicas de la Encarnación, propiedad del Ayuntamiento de Bilbao.

En este espacio está previsto que sea expuesta la figura una vez que se proceda a su restauración. El hallazgo se produjo el pasado mes de junio, en un templo en ruinas desde mediados del siglo XX. La localización de este ángel, según han apuntado, «fue recibida con emoción por los participantes». Tras una evaluación inicial, se decidió que fuera trasladado al museo para garantizar su preservación y su estudio, una operación que se llevó a cabo el pasado 7 de octubre, gracias a un equipo formado por técnicos de colecciones, restauradores, personal de mantenimiento y de la diócesis de Bilbao.

Actualmente la escultura se encuentra en el departamento de conservación del museo, donde será sometida a un proceso de limpieza y documentación. Una vez finalizada su reparación, se valorará su ubicación definitiva, «posiblemente en el claustro o en otra sala expositiva», con el objetivo de que pueda ser contemplada esta pieza, «cargada de historia y de simbolismo».

Identidad cultural

Desde la Diócesis de Bilbao consideran que la labor del museo de arte sacro, institución dedicada a la conservación, investigación y difusión del patrimonio religioso de Bizkaia, «es fundamental para rescatar y poner en valor piezas como ésta, que forman parte de la memoria colectiva y la identidad cultural del territorio». Además, señalan que este descubrimiento «refuerza una vez más la importancia de preservar el patrimonio diocesano». En la colección del museo, tanto de escultura, como de pintura y orfebrería, destacan numerosas obras que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX.

Ampliar Imagen del momento del traslado. Museo de arte sacro

Tras las labores de investigación no han dudado en atribuir este último hallazgo a José Larrea, destacado escultor vizcaíno que siguió los pasos de su padre, Vicente Larrea Aldama (1852-1922), quien inició la estirpe de artistas. Tras formarse en el taller paterno, y en la Escuela de Bellas Artes de París, residió en la capital francesa durante nueve años, e introdujo en España las vidrieras de la firma Maumejean.

A lo largo de más medio siglo Larrea trabajó en el taller familiar especializándose en imaginería religiosa, consolidándose como uno de los «imagineros más relevantes del siglo XX en el norte de España». Entre sus obras más conocidas se encuentran el monumento a Samaniego en Laguardia (1883), el Sagrado Corazón de Sangüesa, la imagen de San Ignacio de Loyola en el colegio de los Jesuitas de Pamplona, el Cristo de la Fe (1938) de la Cofradía del Nazareno de Algeciras, y el Monumento a Remigio Vilariño en Bilbao, entre muchas otras repartidas por Bizkaia, Navarra y otros puntos de España.

Casado con la navarra Pilar Gayarre Galbete, fue padre del también escultor Vicente Larrea Galbete, dando continuidad a un legado artístico que sigue vivo en iglesias, colegios y espacios públicos. El equipo del museo ha reconocido que esta nueva pieza rescatada es «un testimonio vivo de la fe y el arte religioso de la comarca».