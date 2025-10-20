El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la obra, en una pared aún en pie del viejo edificio. Museo de Arte Sacro

Hallan una destacada escultura en las ruinas de una iglesia de Sopuerta

Se trata de un ángel custodio del artista José Larrea que será preservada y expuesta en el museo de Arte Sacro de Bilbao

Laura González

Laura González

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:47

Comenta

Un tesoro escondido entre la maleza. Un equipo del museo de Arte Sacro de Bilbao, en colaboración con el vicario de la zona de Sopuerta, ... rescató hace unos meses una valiosa escultura que había permanecido oculta en un viejo edificio del municipio encartado desde hacía décadas. En concreto se trataba de un ángel custodio, «en sorprendente estado de conservación», que se levantaba en las ruinas de la antigua iglesia de San Cosme y San Damián, en la zona del antiguo cementerio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  2. 2

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  3. 3 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  4. 4

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  5. 5 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  6. 6

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  7. 7 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  8. 8

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  9. 9

    Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora
  10. 10

    La parada cardiaca de un atleta ensombrece el Cross de Zornotza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hallan una destacada escultura en las ruinas de una iglesia de Sopuerta

Hallan una destacada escultura en las ruinas de una iglesia de Sopuerta