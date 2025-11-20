Un gran mercado de juguetes en Barakaldo para ayudar a niños con enfermedades hepáticas La Herriko Plaza acogerá el sábado 29 de noviembre la XXIII edición del rastrillo solidario en la que tomarán parte más de medio millar de niños de Primaria de la localidad

Laura González Barakaldo Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:06

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la solidaridad regresará en los próximos días a Barakaldo de la mano de su tradicional rastrillo infantil solidario. Esta iniciativa, que se puso en marcha en 2021 para dar una segunda oportunidad a juguetes en buen estado y a la vez colaborar con una asociación ayudando a quienes más lo necesitan, celebrará el próximo sábado 29 de noviembre su XXIII edición. Tras ayudar en otras ocasiones a La Cuadri del Hospi, a Manos Unidas, a Cruz Roja o al comedor social de Cáritas, en esta ocasión todo lo recaudado irá a HEPA, la asociación española de ayuda a niños con enfermedades hepáticas y trasplantes hepáticos.

El dinero se destinará esta vez al proyecto 'Calor de hogar', que consiste en el mantenimiento y la realización de mejoras en el alojamiento transitorio que ofrecen a las familias. Esta cita reunirá a más de 550 niños de tercero y cuarto de Primaria, que ayudarán en diferentes puestos, en representación de los centros escolares del municipio, a vender los juguetes donados por los alumnos de los colegios. Hace ya días que las agrupaciones de padres y madres trabajan en la limpieza, clasificación y organización de todo el material que han ido recibiendo.

«Este rastrillo infantil es una de las actividades que mejor demuestran cómo somos en Barakaldo, un pueblo solidario donde trasladamos esos valores desde bien pequeños. Las AMPA de los centros escolares involucran cada año a más alumnos en esta actividad, en la que toman conciencia de lo importante que es compartir y ayudar a aquellos que más lo necesitan. No hay ningún municipio de Bizkaia donde se haga algo igual. Por eso, estamos muy orgullosos«, ha apuntado la concejala Nerea Cantero.

Este mercadillo tan especial abrirá sus puertas a las 11.00 horas, hasta las 14.00, y por la tarde estará de 17.30 a 20.30 horas. A lo largo de estos años han logrado recaudar «más de 400.000 euros», según ha destacado el Ayuntamiento.

